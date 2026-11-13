Reabrió el bar Las Piedras tras el derrumbe del entrepiso

El establecimiento de Paraná retomó su actividad este jueves por la noche, casi tres semanas después del incidente ocurrido durante un cumpleaños. El desplome de una estructura de madera había provocado varios heridos y motivado la clausura preventiva del comercio.

El bar Las Piedras de Paraná reabrió este jueves 12 de noviembre por la noche, después de permanecer cerrado durante casi tres semanas a raíz del derrumbe de un entrepiso que dejó varias personas heridas. El establecimiento, ubicado en la esquina de Córdoba y Alameda de la Federación, había sido clausurado preventivamente por la Municipalidad tras el incidente registrado el viernes 23 de octubre.

La reapertura marcó el regreso a la actividad comercial del tradicional local gastronómico, que había interrumpido su funcionamiento mientras se desarrollaban actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con el accidente.

El episodio ocurrió alrededor de las 23:30, cuando un grupo de personas participaba de un cumpleaños en el interior del establecimiento. En esas circunstancias, cedió el entrepiso de madera y quienes se encontraban sobre la estructura cayeron hacia la planta baja, donde también había clientes.

El derrumbe que provocó la clausura del bar

La emergencia movilizó a efectivos policiales, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y personal sanitario, que trabajaron para asistir a los damnificados y evacuar el inmueble.

Además del entrepiso, se desplomó parte de la escalera, por lo que algunos asistentes quedaron sin posibilidad de descender por sus propios medios y debieron ser rescatados por los bomberos.

Los primeros reportes mencionaron alrededor de 15 personas lesionadas. Posteriormente, la Policía confirmó que 11 recibieron atención en el Hospital San Martín y fueron dadas de alta. Entre los afectados hubo personas con traumatismos y cortes, mientras que uno de los pacientes debió ser intervenido por una lesión en una mano.

Qué había informado la Municipalidad sobre la habilitación

Después del accidente, la Municipalidad de Paraná dispuso la clausura preventiva del establecimiento. El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, explicó que el comercio contaba con habilitación vigente y que el entrepiso figuraba en la documentación técnica presentada ante el municipio.

«Este negocio puntualmente estaba absolutamente en orden», había manifestado el funcionario al referirse a los antecedentes administrativos del local.

No obstante, la clausura se mantendría hasta que los responsables presentaran documentación técnica sobre las condiciones en las que pretendían continuar desarrollando la actividad.

Bergara explicó entonces que los propietarios debían presentar un proyecto que contemplara el futuro del sector afectado, ya fuera mediante su reconstrucción o su eliminación. La propuesta debía ser evaluada por los técnicos municipales y el Juzgado de Faltas debía intervenir para resolver el levantamiento de la medida.

(elonce.com)