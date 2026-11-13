El Senado aprobó el proyecto de Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública

La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó el proyecto de ley que crea el Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública, conocido como “Ficha Limpia”. El texto, con modificaciones, vuelve en revisión a la Cámara de Diputados.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora, Alicia Aluani, presidió este jueves al mediodía, la 17° Sesión Ordinaria del 147° Período Legislativo, que contó con la presencia de 16 legisladores y quórum reglamentario.

La bandera nacional fue izada por el senador Víctor Sanzberro del departamento Victoria, y la bandera de Entre Ríos por su par Claudia Silva del departamento Paraná. Luego, se aprobó el acta de la sesión anterior y el acta de labor parlamentaria del día, en la que se acordó el tratamiento conjunto sobre tablas y en bloque.

Ficha Limpia

Los 16 senadores presentes en el recinto aprobaron el proyecto de ley conocido como «Ficha Limpia», de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el cual se establece el Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública, reglamentario de los artículos 37 y 40 de la Constitución de la Provincia. Expediente N°26.785. El texto aprobado con modificaciones vuelve a la Cámara de Diputados.

Seguidamente, seis senadores pidieron la palabra para fundar sus votos. En primer lugar habló Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos) quien destacó el consenso alcanzado durante el tratamiento del proyecto y subrayó la importancia de incorporar la denominada Ficha Limpia a la legislación provincial. En ese sentido, afirmó que “Ficha Limpia es sinónimo de transparencia institucional, de ética pública y, sobre todo, de confianza ciudadana”. Asimismo, sostuvo que la iniciativa busca jerarquizar la función pública, establecer estándares éticos para quienes administran recursos del Estado y fortalecer el sistema democrático, al considerar que representa “un paso más hacia la institucionalidad” y hacia la recuperación de la confianza de los entrerrianos en la política.

Por su parte, la senadora Patricia Díaz (La Paz – Hacer Futuro) adelantó su acompañamiento al proyecto aunque consideró que la iniciativa “se queda a mitad de camino” en materia de transparencia. Destacó que durante el debate en comisión se incorporaron aportes de su autoría, como la presentación anual de declaraciones juradas y la inclusión de criptoactivos, pero planteó la necesidad de profundizar los controles sobre la evolución patrimonial de los funcionarios, sus participaciones societarias y las contrataciones en el Estado. “La corrupción no se combate con un cambio de cartel, se combate con controles, con transparencia, con investigaciones serias y con decisiones que mejoran la vida de la gente”, sostuvo. Asimismo, remarcó la importancia de garantizar una Justicia independiente y controles que alcancen a todos los sectores por igual, y expresó su expectativa de que la aprobación de la norma sea un paso adelante sin dar por concluida la discusión sobre la transparencia institucional.

Luego, el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, destacó el trabajo conjunto entre los distintos bloques y defendió el tiempo dedicado al análisis del proyecto, al considerar que “es una ley que va a quedar para el futuro y que necesita un tratamiento con tiempo y, sobre todo, serio”. En ese marco, valoró las modificaciones introducidas en el Senado, especialmente en materia de declaraciones juradas, autonomía de la Oficina de Ética Pública y garantías constitucionales para la aplicación de Ficha Limpia. Asimismo, señaló que, pese a las diferencias y a las cuestiones pendientes, se logró un texto consensuado y destacó que “todas las fuerzas políticas, los distintos bloques que integran el Senado, logramos llegar a un consenso” para avanzar con una norma que responde a la demanda social de ética y transparencia en la función pública.

Por su parte, el senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos) destacó las modificaciones incorporadas durante su tratamiento en comisiones. En particular, resaltó la implementación de un sistema dual de declaraciones juradas, que permitirá resguardar información confidencial para su auditoría y, al mismo tiempo, garantizar el acceso ciudadano a los datos patrimoniales. Asimismo, subrayó la incorporación de mayores exigencias para transparentar las participaciones societarias, identificar a los beneficiarios finales y declarar criptoactivos. “La calidad de una norma de estas características no la tenemos que medir ni por los enunciados ni por los discursos. La tenemos que evaluar de acuerdo al rigor de las herramientas operativas”, sostuvo. Finalmente, reconoció que, si bien quedaron aspectos pendientes, el consenso legislativo permitió alcanzar un texto “más moderno, más serio, más claro y aplicable”.

En tanto, el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) expresó su satisfacción por la sanción de esta ley, al recordar que se trata de una normativa prevista desde la Reforma Constitucional de 2008. En ese sentido, destacó que la iniciativa se suma a otras leyes impulsadas durante la gestión provincial, orientadas a fortalecer la transparencia institucional y recuperar la confianza ciudadana. “Necesitamos que la gente retome y vuelva a creer en la política”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de establecer mecanismos de control sobre el comportamiento ético y patrimonial de los funcionarios públicos. Finalmente, valoró el consenso alcanzado y los aportes realizados por los distintos bloques, al considerar que “se ha enriquecido el proyecto” y que “se trata de una de las leyes más importantes abordadas durante el período legislativo”.

Por último, el senador Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos) reivindicó el trabajo legislativo realizado para alcanzar un texto consensuado. “Una ley de ética pública no es una ley contra nadie, es una ley a favor de la confianza”, afirmó, al tiempo que remarcó que el proyecto fue enriquecido con aportes de los distintos bloques durante su tratamiento en comisiones. Asimismo, señaló que quedaron aspectos pendientes, como la declaración de vínculos familiares para prevenir el nepotismo y la valuación de los bienes a precios de mercado, por lo que adelantó que continuarán impulsando iniciativas complementarias. “Esta ley es un punto de partida, no de llegada”, sostuvo, y confirmó el acompañamiento de su bloque al proyecto.