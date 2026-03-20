Cuidacoches mató de una puñalada a la actual pareja de su ex en Paraná

Ocurrió en inmediaciones de avenida Laurencena y calle Dorrego. La víctima tenía una navaja incrustada en el pecho.

Luis Alberto Padilla fue asesinado de una puñalada en el corazón y por el crimen permanece detenido el ex de su pareja. Se trata de Maximiliano Jorge Alejandro Lederhos, quien se desempeñaba como cuidacoches en Paraná.

“A las 11.30 de este viernes se recibieron varios llamados al 911 que daban cuenta de una persona lesionada a la altura del pecho, y se encontraba en las inmediaciones a avenida Laurencena y calle Dorrego”, confirmó la subjefa de la División de Operaciones de la Departamental policial Paraná, Cecilia Galiano.

“La mujer que acompañaba a Padilla era pareja de la víctima y ex pareja del victimario”, aclaró.

Y continuó: “Tras la intervención policial, la mujer aportó información sobre el autor del hecho de sangre y la víctima, que tenía una navaja incrustada en el pecho, fue trasladada de urgencia al hospital San Martin para su atención”.

Padilla ingresó con vida al nosocomio, y si bien fue intervenido quirúrgicamente, falleció durante la operación. Según el parte médico, la herida le perforó el corazón, lo que provocó una hemorragia fatal.

Respecto de las circunstancias que rodearon al crimen, la comisario explicó que “en principio, hubo una discusión entre la mujer y su ex pareja (Lederhos) cuando se hizo presente la actual pareja (Padilla), se tomaron a golpes de puño y posterior a eso la víctima sufrió una herida mortal”.

De acuerdo a lo que explicó Galiano, “la mujer brindo información precisa sobre la vestimenta del agresor y personal policial de Videovigilancia hizo un seguimiento de cámaras hasta que se logró aprehender a este sujeto en calles Garay y Buenos Aires”.

El agresor fue detenido en Alcaidía de Tribunales y quedó a disposición de la fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Valeria Vilchez.

“El sujeto, de 32 años, tiene antecedentes y se domicilia en barrio El Morro”, confirmó la comisario.