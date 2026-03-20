Paraná: El Municipio otorgó un 12 % de aumento salarial

En el marco de la negociación paritaria, la Municipalidad de Paraná acordó un incremento del 12% en los haberes, con el objetivo de acompañar el contexto económico y preservar el poder adquisitivo de los empleados municipales.

La actualización fue presentada por el departamento Ejecutivo tras las instancias de diálogo con los representantes gremiales.

La mejora establece un 8% de aumento en marzo y un 4% adicional en mayo, lo que representa una mejora respecto de la propuesta inicial del 10% que había sido presentada en las primeras reuniones. De esta manera, el Municipio realizó un esfuerzo adicional para acercar posiciones y planteó un esquema de recomposición salarial que garantiza previsibilidad y una mejora para los trabajadores.