Murió Ernesto Cherquis Bialo, una pluma histórica del periodismo deportivo

Figura clave de El Gráfico durante más de tres décadas, revista que dirigió por ocho años, construyó una extensa trayectoria en radio, TV y medios digitales.

Este viernes por la noche murió Ernesto Cherquis Bialo a los 85 años, uno de los grandes referentes del periodismo deportivo argentino y una figura emblemática de El Gráfico, la revista en la que dejó una marca indeleble a lo largo de más de tres décadas. Nacido el 30 de septiembre de 1940 en Montevideo, Uruguay, desarrolló toda su carrera profesional en la Argentina, donde trabajó de manera ininterrumpida durante más de seis décadas.

Dueño de una pluma inconfundible, fue director de El Gráfico durante ocho años y construyó una trayectoria destacada que también abarcó la radio, la televisión y los medios digitales. Además, fue biógrafo de Diego Maradona y se desempeñó como Director de Medios de la AFA.A lo largo de su carrera, fue protagonista de coberturas históricas y construyó un vínculo cercano con figuras centrales del deporte argentino, entre ellas el propio Maradona, sobre quien escribió y opinó con autoridad.

En los últimos años, ya alejado del ritmo cotidiano de las redacciones, siguió activo con columnas y reflexiones que mantenían su mirada aguda sobre la actualidad deportiva.

En agosto de 2024, había sido declarado por la legislatura porteña como Personalidad Destacada en el ámbito del periodismo deportivo. “Soy un contador de historias y las veces que me designaron para hablar con motivo de algún reconocimiento, el sujeto era el otro porque nuestra vida es el otro”, había comentado esa jornada en el Salón Dorado.

En el último tiempo atravesaba un delicado cuadro de salud a raíz de una leucemia que había motivado internaciones y campañas para conseguir donantes de sangre. Su muerte deja un vacío en el periodismo deportivo, donde era respetado por colegas y lectores.