Desde el municipio paranaense destacan el avance de obras financias con recursos propios

La intendenta Rosario Romero recorrió el avance de tres obras que se ejecutan con fondos municipales: la construcción de nuevas veredas en El Rosedal, el desarrollo del nuevo espacio público de calle Pronunciamiento y San Martín (Plaza Borges) y la pavimentación de calles Hoffman y Francisquillo Fernández. Las intervenciones estarían finalizadas en noviembre.

En El Rosedal, se realizan tareas de refacción y construcción de veredas en sectores donde no existían, con el objetivo de mejorar la circulación y embellecer este espacio que es aprovechado por toda la ciudad.

En la zona de calle San Martín, avenida Ejército y Perete, avanza la obra de la futura Plaza Borges, mientras que en Hoffman y Francisquillo Fernández se ejecutan, en el marco del programa «Cale a calle», trabajos de asfalto en una zona históricamente postergada, donde los vecinos esperaban pavimento desde hace muchos años. “Estamos muy satisfechos porque todos los días avanzamos, poco a poco, con mejoras para la ciudad”, afirmó Romero.

Detalles de las obras

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, informó que en El Rosedal se completó el circuito de veredas en los sectores donde no existían y se realizó un mejoramiento de la vegetación. Estos trabajos complementan otras intervenciones previas de la Secretaría de Servicios Públicos, como la renovación del alumbrado, lo que permite una mejora integral del sector.

En cuanto al nuevo espacio público de calle Pronunciamiento y San Martín, destacó que se construyó toda la vereda perimetral, se avanza con la colocación de luminarias y se está instalando la red de agua, que antes no estaba disponible en la zona.

Respecto a las obras de pavimentación en calles Hernández y Hoffman, precisó que una parte fue ejecutada con asfalto y otra con hormigón, y que ambas están prácticamente concluidas. Además, se realizan drenajes y desagües pluviales para sanear el área. En calle Francisquillo Fernández los trabajos continúan con el objetivo de completar la conectividad del sector, permitiendo una mejor circulación hacia calle Francia y garantizando una transitabilidad permanente.