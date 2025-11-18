Destituyeron a la jueza Makintach por el escándalo del documental de Maradona

El Jury destituyó por unanimidad a la jueza Julieta Makintach e inhabilitó de por vida por su participación en el polémico documental «Justicia Divina», que suspendió el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Julieta Makintach fue destituida de su cargo de jueza este martes por el escándalo que generó su participación en la grabación del documental «Justicia Divina» durante el fallido juicio por la muerte de Diego Maradona. El Jurado de Enjuiciamiento dio a conocer su sentencia en La Plata en una jornada clave que terminó con un fallo unánime.

Destitución total e inhabilitación de por vida

El fallo contra la jueza, quien se desempeñaba como miembro del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de San Isidro y subrogante del TOC N° 3 (donde se realizaba el juicio por Maradona), fue contundente:

·Destitución Unánime: La votación del Jury de enjuiciamiento fue por unanimidad.

·Inhabilitación para Siempre: Makintach quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos judiciales, según dictaminó el jurado.

·Pérdida de la Jubilación: La jueza queda desafectada a partir de hoy y pierde el derecho a su jubilación como miembro del Poder Judicial.

El fallo, que se leyó en la sala de La Plata, está fundado en un documento de unas 115 páginas, según anunció el Secretario de Enjuiciamiento, Ulises Giménez. La magistrada no estuvo presente en la sala durante la lectura de la sentencia.

La acusación y la reacción de la familia

El escándalo se desató por la filmación de un documental sobre el juicio, proyecto en el que Makintach participó activamente. Esta situación provocó la suspensión del juicio por la muerte del exfutbolista.

Verónica Ojeda, ex pareja de Diego Maradona, asistió al juzgado junto a su hijo, Diego Fernando, y expresó a la prensa antes de conocerse el fallo:

«Estamos acá para que esta jueza pague lo que tenga que pagar. Fueron cinco años de mucha lucha de la familia y me parece que hoy estamos todos para hacer justicia por su papá.»

El abogado de la acusación, Rodolfo Baqué, había adelantado que también pedirá el juicio político para los otros dos jueces que integraban el tribunal junto a Makintach, Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino, argumentando que ambos «sabían del documental».

La Defensa de Makintach

Los abogados defensores de la jueza, Darío Saldaño, Nicolás Urrutia y Juan Martín Cerolini, rechazaron todas las imputaciones. Negaron que las tomas autorizadas en la primera audiencia hayan sido clandestinas y aseguraron que «todos sabían de la filmación. Todos lo vieron. Hasta sus propios compañeros de Tribunal».

No obstante, el Jurado desestimó estos argumentos, culminando con la destitución de Julieta Makintach.