El CGE y la Justicia firmaron un convenio para garantizar la educación de jóvenes en conflicto con la ley penal

El Consejo General de Educación y el Superior Tribunal de Justicia (Stjer) suscribieron un convenio marco de cooperación y asistencia educativa. El acuerdo tiene como objetivo central fortalecer el acceso a la educación obligatoria, la capacitación laboral y la formación profesional de adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo procesos penales dentro de la provincia.

La firma del documento estuvo encabezada por el presidente del CGE, Carlos Cuenca, y el titular del Stjer, Germán Carlomagno, acompañados por vocales del máximo tribunal entrerriano, autoridades de la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos, y magistrados del fuero Penal de Niños, Niñas y Adolescentes.

La iniciativa conjunta establece una hoja de ruta con una vigencia inicial de dos años, renovable automáticamente, que se focalizará en tres pilares fundamentales de intervención sociopedagógica. En primer lugar, se implementarán propuestas de educación obligatoria en los niveles primario y secundario que estarán plenamente adaptadas a las realidades de las y los estudiantes, las cuales se complementarán con trayectos de capacitación laboral diseñados para brindar herramientas reales de inserción en el mercado de trabajo.

Asimismo, las instituciones trabajarán de forma coordinada en la generación de dispositivos y herramientas institucionales específicas que faciliten el ingreso, la continuidad y el egreso efectivo de las y los jóvenes del sistema educativo provincial, evitando la deserción escolar.

Finalmente, el acuerdo contempla un programa de formación permanente destinado a los equipos técnicos, supervisores y directivos de las escuelas con el fin de proporcionarles estrategias pedagógicas adecuadas para el abordaje y acompañamiento de estas realidades sociales complejas.

Las acciones territoriales y operativas derivadas de este marco institucional de cooperación mutua se articularán de forma progresiva a través de convenios específicos. En estos documentos secundarios las autoridades definirán formalmente los planes de estudio particulares, los plazos de ejecución en territorio y las modalidades pedagógicas específicas que se implementarán en los diferentes departamentos de la provincia de Entre Ríos.