El Gobierno confirmó que aplicará por decreto la última oferta salarial, tras el rechazo de los cuatro gremios docentes. El ministro Troncoso reconoció el deterioro de los salarios y anticipó una nueva paritaria en 60 días.

El Gobierno de Entre Ríos confirmó que el incremento salarial para los docentes se aplicará por decreto del gobernador Rogelio Frigerio. La decisión se tomó después de que los cuatro sindicatos del sector rechazaran la propuesta presentada en la negociación paritaria. El Ejecutivo sostendrá la última oferta y los docentes cobrarán noviembre con el aumento.

El anuncio fue realizado este lunes por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el ministro de Economía, Fabián Boleas, durante una conferencia de prensa junto al presidente del CGE, Carlos Cuenca. De esta manera, la Provincia resolvió avanzar con la mejora salarial sin un acuerdo con AGMER, AMET, SADOP y UDA.

«Es el techo que podemos ofrecer», afirmó Troncoso al referirse a la propuesta. El funcionario reconoció que hubo un deterioro en el salario docente, pero argumentó que el Gobierno también debe afrontar las dificultades de las cuentas públicas y garantizar el funcionamiento del Estado.

Por su parte, Boleas explicó que el aumento se instrumentará mediante un decreto para que los trabajadores puedan cobrar sus haberes de noviembre con el incremento. «No están en condiciones de estar esperando», sostuvo.

El decreto sería firmado este lunes por el gobernador Rogelio Frigerio, según anticiparon los funcionarios. Por su parte, Cuenca adelantó que hoy presentaba a la Secretaría de Trabajo una nota dando por cerrada la negociación paritaria. De esta manera, no se concretará la reunión prevista para este viernes 20.

Cómo es el aumento para los docentes

La última propuesta del Gobierno contempla un incremento del 4% sobre los haberes de octubre, un salario mínimo garantizado de un millón de pesos netos y una mejora en el código por antigüedad (Código 025), que pasa de 25.000 a 50.000 pesos.

También incluye los adicionales por FOPID y Conectividad, que alcanzan los 200.000 pesos para docentes con jornada simple y los 340.000 pesos para jornada completa.

Los cuatro gremios docentes rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente. Entre sus principales reclamos señalaron la necesidad de una recomposición del salario básico, cuestionaron el peso de los conceptos no remunerativos y reclamaron una recuperación del poder adquisitivo.

Una nueva negociación dentro de 60 días

Troncoso aseguró que el Gobierno mantiene el compromiso de recomponer los salarios docentes y anticipó que buscará reabrir la negociación dentro de dos mases. «Vamos a volver a sentarnos en paritarias en 60 días y ver cómo empezamos un plan de recuperación y cómo blindar el salario de ahí en adelante», expresó el ministro.

El funcionario también sostuvo que el Ejecutivo no cuestiona la legitimidad de las organizaciones sindicales, aunque planteó que no representan a la totalidad de la masa de trabajadores docentes.

No habrá reunión paritaria el 20 de noviembre

Durante la conferencia, Cuenca confirmó que el Gobierno presentó una nota ante la Secretaría de Trabajo para formalizar el cierre de esta instancia de negociación. En consecuencia, quedó sin efecto la reunión prevista para el próximo 20 de noviembre.

«Hoy se dio el cierre, ya enviamos a la Secretaría de Trabajo la nota dando el cierre de este encuentro paritario», precisó. Según explicó, ese procedimiento permitirá avanzar con el decreto que habilitará la liquidación de los incrementos.

Troncoso sostuvo que el Gobierno no había reservado margen para mejorar la propuesta. «Fuimos con lo que teníamos y lo dejamos muy claro, que esto era el techo que podíamos ofrecer», expresó, al justificar la decisión de aplicar unilateralmente la actualización salarial.

Cuándo volverán a negociar los salarios docentes

Pese al cierre de la negociación actual, los funcionarios aseguraron que existe el compromiso de convocar nuevamente a los gremios dentro de aproximadamente 60 días para abordar una recomposición progresiva del poder adquisitivo.

El presidente del CGE indicó que el objetivo es retomar las conversaciones antes del comienzo del ciclo lectivo 2027. También defendió los componentes de FOPID y Conectividad frente a los cuestionamientos sindicales sobre su carácter no remunerativo y su impacto en los haberes jubilatorios.

El Gobierno sostuvo que la medida permitirá trasladar el incremento a los recibos de sueldo sin nuevas demoras. En tanto, el conflicto salarial continúa marcado por el rechazo gremial a una propuesta que las autoridades provinciales consideran el máximo esfuerzo económico disponible.