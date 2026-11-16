La obra registra un 50% de ejecución y esta semana continúa el tendido de línea preensamblada. La intervención permitirá incorporar al servicio eléctrico formal a alrededor de 160 hogares, donde viven unas 180 familias.

El Gobierno de Entre Ríos y Enersa dan continuidad a los trabajos en barrio San José de Paraná, con el tendido de línea preensamblada.

El Gobierno de Entre Ríos y Enersa dan continuidad a los trabajos en barrio San José de Paraná, con el tendido de línea preensamblada para abastecer a los hogares que serán incorporados a la red.

Estas tareas forman parte de las obras necesarias para mejorar las condiciones de seguridad y calidad del suministro eléctrico. Se suman al operativo territorial realizado junto a los vecinos para facilitar los trámites de incorporación al servicio.

Con la mitad de la obra ejecutada, los trabajos sobre la infraestructura eléctrica preparan al barrio para las siguientes etapas, que incluyen la instalación de medidores y la conexión formal de los hogares.

El Gobierno de Entre Ríos y Enersa dan continuidad a los trabajos en barrio San José de Paraná, con el tendido de línea preensamblada.

El proyecto cuenta con una inversión aproximada de 145 millones de pesos y contempla la instalación de una subestación aérea y el tendido de la red eléctrica. Esta infraestructura permitirá reemplazar las conexiones precarias que durante años ocasionaron cortes y problemas de seguridad a las familias.

La continuidad de las obras da respuesta a un reclamo histórico de barrio San José, donde los vecinos habían señalado las dificultades que sufrían por las conexiones precarias, especialmente durante el verano.