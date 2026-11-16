El avance del agua mantiene en alerta a los equipos de emergencia en Bajada Grande y otros sectores de la costa de Paraná. Varias personas permanecen en zonas inundadas y otras tantas familias reciben asistencia en el punto de encuentro. Las tareas son coordinadas por el Comité Técnico de Emergencia (CTE).

A más de una semana del avance del río sobre la zona de Bajada Grande, continúan los operativos de asistencia y prevención para las familias afectadas por la creciente. El trabajo lo viene llevando adelante la Municipalidad junto con Bomberos, Policía, Fuerzas Armadas y Prefectura. Muchas personas todavía permanecen en sectores inundados porque se resisten a dejar sus domicilios, mientras que varias familias se encuentran alojadas en un punto de encuentro y reciben asistencia integral del Municipio.

“Tenemos relevadas más de 50 personas que están sobre el agua, en la parte de inundación, conservando sus domicilios. También tenemos el campamento base conformado por más de una docena de familias, las cuales están siendo asistidas por todo el Municipio, por sus equipos médicos y operadores”, explicó Lucas García, coordinador de Protección Civil de la Municipalidad.

El dispositivo de emergencia cuenta con la participación de distintas áreas municipales, entre ellas Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, que dispone de un equipo de rescate destinado a intervenir en situaciones críticas y realizar evacuaciones.

García destacó la importancia “del trabajo articulado entre las instituciones para profundizar la asistencia a los vecinos afectados, tanto en Bajada Grande como en los demás sectores ribereños de la ciudad”.

En relación con la situación de otros barrios costeros, el funcionario indicó que “Puerto Sánchez se encuentra bajo control y el Municipio realiza recorridas periódicas, tanto a pie como por vía fluvial, para monitorear el comportamiento del agua y prevenir nuevos ingresos en las viviendas”.

En Los Arenales, en tanto, “también se registra ingreso de agua y se lleva adelante la distribución de bolsas con arena para que los vecinos puedan reforzar sus viviendas y reducir el impacto de la creciente”, explicó.

Una situación similar se presenta en los sectores de Toma Nueva y Toma Vieja, donde también se mantiene el seguimiento de las condiciones y la asistencia a las familias.

Finalmente, García reiteró que “es importante que los vecinos afectados se comuniquen con las autoridades y los equipos habilitados para solicitar asistencia ante cualquier emergencia”.

Por otra parte, Erika es una de las afectadas por la creciente en Bajada Grande y, ante esta situación, contó: “Estábamos alquilando una casita en zona costera. Hace una semana que estamos acá (en referencia al punto de encuentro) bien cuidados, con psicólogo y todo el equipo del Municipio, y les agradecemos”. En cuanto a cómo viven el día a día ante la contingencia, remarcó: “La asistencia es buena, estamos bien; nos dan el alimento, ropa que nos donan y pañales para mi hija, que tiene un bebito de un año. La contención es muy buena; sin palabras, estamos muy agradecidos”.

Mientras continúa el avance del río, los equipos de emergencia mantienen los recorridos y las tareas de asistencia, con el objetivo de acompañar a las familias damnificadas y responder rápidamente ante nuevas situaciones de riesgo.