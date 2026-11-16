El Ministerio de Salud de Entre Ríos recibió 1.624.394.840,32 pesos por el cumplimiento de metas sanitarias definidas por Nación, correspondientes al período comprendido entre enero de 2025 y abril de 2026. Los fondos se destinarán a fortalecer los servicios de los 281 efectores provinciales y municipales que cuentan con convenio vigente y reportaron prestaciones.

La transferencia de los recursos, gestionados en el marco del programa Sumar+, corresponde al cumplimiento de indicadores sanitarios vinculados con la atención de la población que no cuenta con cobertura formal de salud. Entre los aspectos priorizados se encuentran el seguimiento del embarazo, la salud infantil y adolescente, el control de enfermedades crónicas no transmisibles y la detección y el tratamiento oportuno de distintas patologías.

Al respecto, el director de Estrategias Sanitarias, Gustavo Ramírez Ramírez, indicó: «El programa utiliza un modelo de financiamiento basado en resultados, incentivando al cumplimiento de metas específicas que aseguren una atención de calidad y el uso eficiente de los recursos disponibles». Además, explicó que las prestaciones realizadas y reportadas atraviesan un circuito administrativo que incluye auditorías provinciales para verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos por los organismos de contralor. Una vez cumplidas esas instancias, los recursos se transfieren a los establecimientos para mejorar los servicios ofrecidos a la comunidad.

En este sentido, el funcionario señaló que se encuentran en proceso de auditoría y fiscalización los expedientes administrativos necesarios para distribuir los fondos entre los efectores que tienen convenio vigente y reportaron prestaciones comprendidas en el plan de Servicios de Salud. Actualmente, son 281 los establecimientos adheridos en Entre Ríos, entre hospitales, centros de salud y unidades penales de la provincia. Los recursos tienen como destino exclusivo estos efectores.

Cabe citar que el programa Sumar+ establece un plan de Servicios de Salud que garantiza prestaciones gratuitas organizadas según las distintas etapas de la vida, con 42 líneas de cuidado y más de 500 prestaciones.

Entre sus principales componentes se encuentran Maternidad e Infancia, que comprende controles prenatales, atención del recién nacido, vacunación y seguimiento del crecimiento; Adolescencia, con consultas clínicas, atención de la salud bucal y visual, y acciones de prevención y salud reproductiva; y Adultos, que incluye controles periódicos, prevención y detección temprana de enfermedades crónicas y estudios para la detección de cáncer de cuello uterino, mama y colorrectal. Asimismo, desde septiembre de 2026 se incorporaron prestaciones vinculadas a Celiaquía.