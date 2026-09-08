No hay clases en UNER y UTN este martes por paro universitario

Las facultades en Entre Ríos amanecieron con las puertas cerradas debido a una jornada de protesta nacional. Los gremios reclaman mejoras salariales y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Este martes 8 de septiembre, las universidades públicas con sede en la provincia de Entre Ríos registran una paralización total de sus actividades académicas, científicas y administrativas. La medida de fuerza, convocada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, se siente con fuerza en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Paraná y en todas las unidades académicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Los sindicatos locales que nuclean a los trabajadores docentes y nodocentes confirmaron que la huelga se realiza bajo la modalidad de “sin asistencia a los lugares de trabajo”. En la capital provincial y los distintos campus de la región, las aulas permanecen vacías y las ventanillas de atención al público están cerradas.

Desde la Asociación Gremial Docente Universitaria (AGDU), que representa a los profesores de la UNER, y la Asociación del Personal de la UNER (APUNER), argumentaron que la situación salarial del sector es “crítica”.

El detonante de esta nueva jornada de protesta fue el rechazo al incremento salarial del 3% ofrecido recientemente por el Gobierno nacional, porcentaje que los trabajadores califican como insuficiente frente a la inflación acumulada. Las federaciones docentes y nodocentes señalan que los salarios arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 31% y el 34% desde finales de 2023.

Por su parte, el gremio FAGDUT, que agrupa a los docentes de la UTN Paraná, sumó su adhesión alertando además sobre el desfinanciamiento que sufren los laboratorios y los proyectos de investigación tecnológica en la región, claves para el desarrollo productivo entrerriano.

Para la comunidad de la UNER, la semana volverá a interrumpirse este viernes 11 de septiembre debido al asueto institucional programado por el Día de las y los Docentes de esa universidad. En tanto, los gremios anticiparon que si no hay respuestas al pliego de reclamos, el plan de lucha continuará a mediados de mes con clases públicas y una nueva movilización federal.