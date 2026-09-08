Estudiantes de escuela técnica presentaron un proyecto de robótica con inteligencia artificial

Estudiantes de la escuela de educación técnica Nº 1 España de La Paz, expusieron el proyecto interdisciplinario que desarrollaron de robótica aplicada al ámbito agropecuario en el VI Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial (Cirei) 2026, que se realizó en Paraná.

La propuesta fue presentada por estudiantes de 4º año de la especialidad Técnico en Programación y de 7º año de Técnico Mecánico Rural, quienes trabajaron de manera articulada para integrar conocimientos de programación, electrónica, inteligencia artificial, comunicación, diseño y construcción mecánica.

AgroVision consiste en un robot autopropulsado que utiliza inteligencia artificial para diferenciar plantas enfermas o infectadas de aquellas que se encuentran sanas. A partir de esta identificación, el sistema permite aplicar productos de manera selectiva sobre las plantas afectadas, con el objetivo de optimizar su utilización.

La participación de la institución, dependiente de la Dirección de Educación Técnico Profesional del Consejo General de Educación (CGE), en el Congreso permitió que los estudiantes trascendieran el espacio del aula y presentaran su desarrollo ante sus pares, docentes, profesionales y público interesado en la tecnología. De esta manera, pudieron explicar el funcionamiento de su proyecto, compartir los aprendizajes alcanzados y conocer otras experiencias innovadoras.

El docente Rafael Delgado destacó que la experiencia permitió vincular los conocimientos tecnológicos con situaciones concretas y generar aprendizajes significativos. En ese sentido, señaló que AgroVision posibilitó articular las dos orientaciones de la institución y abordar una problemática desde distintas disciplinas.

Para los estudiantes de la tecnicatura en Programación, especialmente los de 4º año, la presentación también constituyó una oportunidad para reconocer cómo los conocimientos adquiridos durante su formación pueden transformarse en soluciones tecnológicas aplicadas a problemáticas reales.

El Cirei 2026 propició el encuentro entre estudiantes, docentes, investigadores y profesionales de la industria para compartir proyectos, experiencias y avances vinculados con la robótica, la programación, el hardware y software, la impresión 3D, la visión artificial, los sistemas autónomos y la inteligencia artificial.

Desde la perspectiva pedagógica, la experiencia reafirmó la importancia de generar espacios para que los proyectos escolares puedan trascender las instituciones y llegar a ferias, congresos y encuentros tecnológicos. En este marco, AgroVision se constituyó no sólo como un desarrollo tecnológico, sino también como una herramienta de aprendizaje que permitió a los estudiantes experimentar, resolver problemas y reconocerse como futuros profesionales.