Feria de Arte Paraná: tres jornadas de exposiciones, recorridos y encuentros con artistas

La Municipalidad de Paraná organiza una nueva edición los días 11, 12 y 13 de septiembre, de 16 a 21 horas, en Sala Mayo del Puerto Nuevo, con entrada libre y gratuita. La propuesta reunirá galerías de arte, espacios culturales y proyectos grupales independientes, además de intervenciones, charlas, recorridos guiados y diversas experiencias vinculadas a las artes visuales.

Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer una amplia diversidad de propuestas y participar de actividades especialmente programadas para la Feria, que buscan propiciar el encuentro entre artistas, galeristas, gestores culturales, curadores, coleccionistas y público.

La Feria de Arte Paraná tiene como objetivo promover el mercado del arte local a través de la comercialización y circulación de obras, así como fortalecer los vínculos entre los distintos actores de la escena artística de Paraná y de otros puntos del país.

La realización de la Feria cuenta con el acompañamiento de instituciones, empresas y emprendimientos de nuestra ciudad, cuyo apoyo resulta fundamental para llevar adelante esta propuesta. En esta edición, acompañan Agua Nuestra, Gin Mitos, RÍO Resto Bar, Maran Suites & Towers, Atelier artística, ARUS Comercio Exterior, SANCOR Seguros, LEIVA, Tomás Spinelli Negocios Inmobiliarios, Grupo Bourdin y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER. Su participación fortalece el desarrollo de la Feria y refleja el compromiso de distintos sectores de la comunidad con la promoción de la cultura, el encuentro y la producción local.

Participantes

La edición 2026 contará con la participación de 10 galerías de arte y 13 proyectos grupales independientes, que conformarán la propuesta expositiva de la Feria.

Galerías y espacios culturales: 33 Almacén de Arte | A la Vuelta de la Esquina | Archicofradía | Blanca Irradiante | Casa Banano | El Farol | GAP | La Hendija Arte Contemporáneo | La Portland | Proyecto ERarte

Proyectos grupales independientes: AZA, tríada lîla | Bienvenida | Bruma Colectiva | Colectivo 333 | Colectivo Bolaceros | Entre Hilos | EntreVeros | Juntada | Pintura para el goce | Proyecto Atemporal | Río Revuelto | Taller1 Art Group | Visual 3

Editoriales y librerías independientes: Azogue Libros | Ediciones Neutrinos | Editorial Nutrias Espaciales | La Hendija Ediciones | La Ventana Ediciones | Saltacharcos Libros

A esta propuesta se suma una programación de actividades que invita a recorrer los espacios de la Feria, conocer las obras y participar de encuentros con artistas y referentes de la escena de las artes visuales.

Programa de actividades

Viernes 11 de septiembre

A las 17 horas, se realizará la inauguración formal de la Feria en el hall central de Sala Mayo.

A las 17.30 horas, en la Sala San Martín (ala oeste), tendrá lugar una Demo en vivo a cargo de Leo Ramone, con una propuesta de arte secuencial para historieta, y La Guille, con una demostración de pirograbado textil. La actividad forma parte de la propuesta de A la Vuelta de la Esquina.

A las 18 horas, estudiantes de la Escuela de Artes Visuales “Profesor Roberto López Carnelli” de la FHAyCS UADER realizarán un recorrido guiado por los Proyectos Grupales Independientes, en la Sala Alfonsín (ala este).

A las 19 horas, el hall central será escenario de la charla “Todas las Manos, 40 años. Historia y huella del Muralismo en Paraná”, con la participación de la artista invitada Silvina Fontelles.

A las 20 horas, se realizará un nuevo recorrido guiado por los Proyectos Grupales Independientes, a cargo de estudiantes de la Escuela de Artes Visuales “Profesor Roberto López Carnelli” de la FHAyCS UADER, con punto de encuentro en el hall central.

Además, de 19 a 21 horas, el balcón al río será escenario de “RÍO”, un mapping audiovisual de Desiree Darrichon que propone una experiencia de contemplación a partir del diálogo entre imagen, sonido y territorio.

Sábado 12 de septiembre

La programación del sábado comenzará a las 16.30 horas con un recorrido guiado por los espacios de Galerías y Proyectos Grupales Independientes, a cargo de estudiantes de la Escuela de Artes Visuales “Profesor Roberto López Carnelli” de la FHAyCS UADER, en la Sala San Martín (ala oeste).

A las 18 horas, en el hall central, se desarrollará la charla “Cómo nace, cómo vuelve y cómo resiste una Galería de Arte”, una conversación entre Blanca Irradiante, La Hendija Arte Contemporáneo y A la Vuelta de la Esquina.

A las 19 horas, en la Sala San Martín (ala oeste), Mario Milocco realizará una propuesta de pintura en vivo titulada La Memoria del vino, presentada por 33 Almacén de Arte.

A las 19.30 horas, estudiantes de la Escuela de Artes Visuales “Profesor Roberto López Carnelli” de la FHAyCS UADER realizarán un nuevo recorrido guiado por los espacios de Galerías y Proyectos Grupales Independientes, con punto de encuentro en la Sala San Martín (ala oeste).

La jornada cerrará con una nueva presentación del mapping audiovisual “RÍO”, de Desiree Darrichon, que podrá disfrutarse de 19 a 21 horas desde el balcón al río.

Domingo 13 de septiembre

El domingo, a las 16.30 horas, habrá un nuevo recorrido guiado por los espacios de Galerías y Proyectos Grupales Independientes, a cargo de estudiantes de la Escuela de Artes Visuales “Profesor Roberto López Carnelli” de la FHAyCS UADER, con punto de encuentro en la Sala San Martín (ala oeste).

A las 17.30 horas, en el hall central, Karen Spahn brindará la charla “Los coleccionistas son gente feliz”, sobre la formación de la colección Garcilazo de grabado europeo antiguo y moderno.

A las 18.30 horas, la Sala San Martín (ala oeste) será escenario de la intervención performática “CAUDAL”, con la participación de Silvina Bertolotti y Francisco “Chango” Games, integrantes de la Compañía Acrobática Artes Circenses. La propuesta es presentada por 33 Almacén de Arte.

A las 19 horas, se realizará un último recorrido guiado por los espacios de Galerías y Proyectos Grupales Independientes, a cargo de estudiantes de la Escuela de Artes Visuales “Profesor Roberto López Carnelli” de la FHAyCS UADER.

Finalmente, de 20 a 21 horas, en la Sala San Martín (ala oeste), se realizará la entrega de premios y certificados, como cierre de la programación de esta edición de la Feria.