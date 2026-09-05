Avanza la obra de la nueva avenida urbana

Se realiza la pavimentación y obras complementarias de la avenida de Circunvalación, incluyendo un nuevo acceso seguro al Parque Industrial, desagües y un túnel peatonal de conexión entre barrios.

La obra en la Nueva Avenida Urbana de Paraná avanza sobre un tramo de 250 metros destinado a completar un nuevo acceso al Parque Industrial. Actualmente se ejecutan tareas de recomposición de la base y la sub-base para luego pavimentar, que se suman a las ampliaciones en los giros y extensiones del desagüe, con el objetivo de facilitar el ingreso de camiones de gran porte.

Se estima que el acceso hasta la calle Salellas podría estar terminado y habilitado antes de fin de año lo que permitirá la utilización de este primer tramo de la avenida urbana. En paralelo se continuaron los trabajos en el tramo de la avenida de Circunvalación que llega hasta el puente de calle Hernandarias. Además, se ejecutó un túnel cercano a los 40 metros para reconectar barrios que habían quedado divididos por el terraplén.

La obra también contempló trabajos complementarios para adecuar la circulación de vehículos pesados. El secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad, Eduardo Loréfice, detalló: “Se han realizado varias tareas complementarias, extensión de desagüe, ampliación de los giros para poder permitir que los camiones de gran porte que ingresan y egresan del Parque Industrial tengan la posibilidad de maniobrar de manera adecuada”.

“Planificamos para que a fin de año esté terminado el ingreso de todo el tramo hasta calle Salellas, independizando la circulación del Parque Industrial de lo que es la circulación de la avenida. Paralelamente se realizan tareas en todo el tramo de circunvalación hasta el puente de calle Hernandarias, el cual está pavimentado en un gran porcentaje y se sigue trabajando a buen ritmo”, informó el funcionario.

Por último, explicó que como obra complementaria se pavimentó calle Hernandarias y una colectora de circulación vehicular lo que permite recomponer la conectividad de calle Bordón.