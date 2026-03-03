El municipio asiste a familias afectadas por el temporal y activó protocolo de contingencia

La tormenta que afectó a Paraná durante la madrugada dejó árboles caídos, luminarias dañadas y viviendas anegadas. Equipos municipales activaron un operativo preventivo para asistir a vecinos y despejar calles.

El temporal en Paraná registrado durante la madrugada de este martes provocó anegamientos en distintos sectores de la ciudad, caída de árboles de gran porte y voladuras de techos. Equipos municipales activaron un operativo de asistencia y prevención ante las intensas lluvias y ráfagas de viento.

Según se informó, desde las 2.30 comenzaron a registrarse fuertes ráfagas y precipitaciones constantes que, hasta el momento, superaron los 40 milímetros. La acumulación de agua generó complicaciones en barrios y zonas vulnerables.

Desde el área de Protección Civil confirmaron la caída de al menos ocho árboles de gran tamaño y numerosas ramas en distintos puntos de la capital entrerriana.

También se reportaron vehículos detenidos por acumulación de agua en algunas arterias, aunque desde el municipio indicaron que el escurrimiento de los arroyos se mantiene dentro de los parámetros normales y no se registraron desbordes.

Zonas afectadas y operativo

El director de Protección Civil, Lucas García, indicó que el temporal comenzó “a las dos y media de la madrugada, con ráfagas muy intensas”, y detalló que los ejemplares caídos se registraron en calle Victoria, avenida Almafuerte, barrio Paracao y el área céntrica.

“Eran árboles añejos y de gran tamaño, pero el viento fue tan fuerte que terminó derribándolos”, explicó.

A las 3.35 se puso en marcha un operativo conjunto entre Protección Civil, Tránsito y otras áreas municipales para evaluar el estado de arroyos y zonas inundables, especialmente en sectores como avenida Almafuerte y la zona del Club Patronato.

Asistencia a vecinos

Además de los árboles caídos, se reportaron voladuras de techos y una vivienda electrificada, situación que fue atendida de inmediato por personal municipal. En la zona de Gaucho Rivero, la erosión del terreno provocó el ingreso de agua en viviendas lindantes. Las autoridades señalaron que no se registraron personas lesionadas y que los árboles cayeron sobre la cinta asfáltica.

Desde el municipio reiteraron el pedido de extremar precauciones al circular por riesgo de aquaplaning y recordaron que ante emergencias los vecinos pueden comunicarse al 103 (Protección Civil), 147, 911 o Bomberos Voluntarios.

Recomendaciones ante lluvias

-Evitar circular si no es necesario.

-No atravesar calles con acumulación de agua.

-Reducir la velocidad y mantener distancia.

-No estacionar en zonas bajas.