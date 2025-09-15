El Salto Ander Egg continúa cerrado y piden no ingresar al lugar

Marta Ander Egg insistió en que el Salto está cerrado desde 2007 y advirtió que no existen condiciones de seguridad para recibir visitantes.

arta Ander Egg, propietaria del famoso salto natural ubicado en cercanías de Libertador San Martín, reiteró que el predio no está habilitado para recibir visitantes. “Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para que la gente no vaya. Quiero disminuir riesgos y evitar accidentes”, afirmó.

La mujer recordó que el paraje se encuentra clausurado desde 2007 con acta notarial que renueva cada año. Sin embargo, denunció que continúan los ingresos indebidos. “Este domingo por la mañana (14 de septiembre) entró una mujer que promocionaba una actividad de turismo con treinta autos. Tuve que llamar a la policía para que desalojaran. Si ingresan, pasan a ser intrusos”, señaló.

“No se trata de una oposición personal”

Ander Egg explicó que su decisión se debe a la imposibilidad de garantizar la seguridad de los visitantes. “Es un lugar peligroso, muy profundo, con bordes que se están desmoronando. No hay ningún servicio ni condiciones para recibir gente”, remarcó.

La propietaria cuestionó que recientemente medios de Córdoba y la señal TN difundieran imágenes del sitio como atractivo turístico. “Les mandé un correo explicando que deberían haber consultado en Turismo de la provincia, porque saben que el Salto está cerrado. Parece que no lo quieren entender”, planteó.

Riesgos, vandalismo y pérdidas

El Salto Ander Egg, también conocido como “La Olla”, fue durante décadas uno de los destinos más concurridos del departamento Diamante. Sin embargo, la propietaria lamentó que la falta de respeto a la prohibición haya derivado en vandalismo y robos. “Voy seguido, pero poco tiempo, porque han robado todo. Ya ni candado puedo poner, porque lo rompen. Eso me impide disfrutar del lugar como antes. Agradezco a quienes desalientan las convocatorias al Salto Ander Egg, porque así como está, es peligroso y por eso permanece cerrado al público”, expresó.

Origen familiar y propiedad privada

La mujer aclaró que el predio, de 20 hectáreas, está en su poder por herencia familiar. “Mis bisabuelos Ernesto Ander Egg y Ana Müller llegaron desde Suiza en 1880. Con el paso del tiempo, la sucesión y acuerdos familiares, la titularidad recayó solamente en mí. Soy la única propietaria”, detalló.