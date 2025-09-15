Habilitaron el aeropuerto de Concordia

El Aeropuerto Concordia quedó habilitado por la ANAC para vuelos comerciales, sanitarios, militares y de emergencia. La obra estratégica busca potenciar la conectividad, el turismo y el desarrollo productivo de la región de Salto Grande.

El Aeropuerto Concordia Comodoro Juan José Pierrestegui, este lunes, inició oficialmente sus operaciones tras quedar habilitado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La terminal podrá recibir vuelos comerciales, sanitarios, militares y de emergencia, marcando un nuevo hito en la conectividad regional.

El proyecto fue impulsado por el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (E.D.A.A.C.), junto al Municipio y organismos de la comunidad aeroportuaria (SMN, ANAC, EANA, PSA, ORSNA y Bomberos), con acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos a través de la Unidad Ejecutora Provincial.

El presidente del E.D.A.A.C. y secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer, destacó que el aeropuerto “es una pieza clave para mejorar la conectividad, optimizar la logística y fortalecer la competitividad de las empresas, atrayendo inversiones y generando empleo”.

Por su parte, el intendente Francisco Azcué resaltó que la habilitación “ubica a Concordia en el mapa de las ciudades con mayor proyección” y agradeció el respaldo del gobernador Rogelio Frigerio y de la Provincia. Además, subrayó la dimensión regional del proyecto al remarcar que “este aeropuerto les pertenece a todos” y que será fundamental para el turismo, el comercio y la integración del litoral.

La obra, ejecutada en el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), incluyó una nueva terminal de pasajeros de 1.850 m², estacionamiento para autos y ómnibus, una pista extendida a 2.000 metros, moderna torre de control, plataforma para aeronaves de gran porte, sistema de balizamiento y nuevos edificios para organismos nacionales.

Ubicado a pocos kilómetros del Centro de Frontera Concordia-Salto y de la Ruta Nacional 14, el aeropuerto se presenta como un punto estratégico para el intercambio regional, consolidando a Concordia como una ciudad atractiva para invertir, trabajar y vivir.