El Teatro 3 de Febrero cumple 117 años

Octubre llega cargado de propuestas al Teatro Municipal 3 de Febrero. La programación reúne espectáculos para todos los públicos, desde funciones escolares hasta grandes conciertos, en un mes especial por celebrarse el 117° aniversario del coliseo paranaense.
Entre los destacados, se suman nuevas funciones de “La Escuela va al Teatro”, a cargo del grupo Teatro del Bardo, que acercará a cientos de estudiantes de la ciudad al universo escénico. También, el cantautor Raly Barrionuevo volverá a presentarse en Paraná con un repertorio cargado de música popular y compromiso social, una de las citas más esperadas del mes.
Las celebraciones por el aniversario del Teatro contarán con actividades abiertas y gratuitas. Habrá visitas guiadas especiales para descubrir su historia y arquitectura (miércoles 15 y martes 21), y los Conciertos Didácticos de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, que ofrecerán dos presentaciones adaptadas para distintos niveles educativos, acercando a niñas, niños y jóvenes al mundo de la música sinfónica.
El sábado 18 tendrá lugar el Concierto Aniversario, con un Encuentro de Guitarras Entrerrianas que reunirá a tres intérpretes de excelencia: Ernesto Méndez, Silvina López y Eduardo Isaac. La velada será además un homenaje a la comunidad eslovena radicada en Entre Ríos, en el marco del 80° aniversario de la Asociación Mariano Moreno y con el acompañamiento de la Fundación Eslovena Slovenski Duh.
El programa de actividades se completa con el ciclo Pensar Paraná, el martes 21 en el foyer del Teatro, que abrirá un espacio de charlas y reflexiones sobre la historia del edificio y de la ciudad.
De esta manera, el Teatro 3 de Febrero celebrará su 117° aniversario reafirmando su lugar como emblema cultural de Paraná y escenario de encuentro de la comunidad.
AGENDA
Miércoles 1
21 hs | Muestra Anual: Razón de Vivir
Entradas por boletería del Teatro:
-Plateas: $10.000
-Palcos bajos y altos: $12.000
-Tertulia: $8.000
Género: Música – Duración: 1 h 30 min
Organiza Fabián Solaro
Jueves 2
21 hs | Teatro Negro de Praga
Entradas por boletería del Teatro o por Tickea:
-Preferencial: $45.000
-Platea y palcos: $40.000
-Anfiteatro: $40.000
-Tertulia: $35.000
Género: Teatro – Duración: 2 h
Organiza Paracima Producciones
Viernes 3
21 hs | Gustavo Cordera – Caravana 2025
Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:
-Platea y palcos bajos: $40.000
-Palcos altos y tertulia: $35.000
Género: Música – Duración: 2 h
Organiza Sin Producciones
Sábado 4
21 hs | Gloriana + Varietales
Entradas por boletería del Teatro o por Ticketway:
-Entrada general: $15.000
Género: Musical / Coros – Duración: 2 h
Organiza Gloriana + Varietales
Domingo 5
15 hs | Aprendamos Explorando
Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:
-Platea y palcos bajos: $20.000
-Palcos altos: $18.000
-Tertulia: $16.000
Género: Infantil – Duración: 2 h
Organiza Sin Producciones
Miércoles 8
10 hs | La Escuela va al Teatro: Pánfilos
-Entrada general: $3.000
Reservas: 3434565942
Género: Comedia histórica – Duración: 1 h aprox.
Organiza Teatro del Bardo
Jueves 9
20 hs | Marcelo Arce presenta Rapsodia Bohemia
Entradas por boletería del Teatro o por Tickea:
-Platea y palcos: $20.000
-Tertulia: $15.000
-Socios: $10.000
Género: Música – Duración: 2 h
Organiza Asociación Mariano Moreno
Viernes 10
21 hs | ¿Qué le pasa a Lupita?
-Entrada general: $15.000
Género: Comedia musical – Duración: 1 h 15 min
Organiza Favio Vides Producciones Artísticas
Sábado 11
21 hs | Memphis la Blusera en Paraná
Entradas por boletería del Teatro o por Tickea:
-Preferencial: $30.000
-Platea y palcos bajos: $27.000
-Palcos altos y anfiteatro: $25.000
-Tertulia: $22.000
Género: Música – Duración: 2 h
Organiza Paracima Producciones
Domingo 12
20:30 hs | Festival de Danza
-Entrada general: $10.000
Género: Danza – Duración: 2 h
Organiza Mirta Medrano y Rocío Bensano
Miércoles 15
10 hs | Visita guiada especial Aniversario
Martes 14
21:00 horas | Concierto Aniversario del Comando de la 2ª Brigada Blindada
Entrada libre y gratuita
Género: Música – Duración: 1 h 30 min
Organiza 2ª Brigada Blindada
Miércoles 15
20:30 hs | Festival Artístico 25 Aniversario de Urrundik
-Entrada general: $5.000
Género: Danza y Música – Duración: 2 h
Organiza Asociación Vasca Urrundik
Jueves 16
14:30 y 16:30 hs | Concierto Didáctico Orquesta Sinfónica
Viernes 17
21 hs | Raly Barrionuevo en Paraná
Entradas por boletería del Teatro o por Tickea:
-Preferencial: $35.000
-Platea y palcos bajos: $30.000
-Palcos altos y anfiteatro: $28.000
-Tertulia: $25.000
Género: Música – Duración: 2 h
Organiza Paracima Producciones
Sábado 18
20 hs | Encuentro de Guitarras Entrerrianas
117º Aniversario del Teatro y 80º Aniversario de la Asociación Mariano Moreno
Entrada libre y gratuita
Género: Música – Duración: 2 h
Organiza Municipalidad de Paraná – Asociación Mariano Moreno – Fundación Eslovena Slovenski Duh
Domingo 19
21 hs | Enhumoradísimo – El Varieté
-Entrada general: $20.000
Género: Varieté – Duración: 1 h 30 min
Organiza Leo Bartolomé
Martes 21
10 hs | Visita guiada especial Aniversario
Miércoles 22
10 hs | La Escuela va al Teatro: Fedra en Karaoke
-Entrada general: $3.000
Reservas: 3434565942
Género: Tragedia – Duración: 1 h aprox.
Organiza Teatro del Bardo
Miércoles 22
21 hs | Muestra Anual Coreográfica
-Entrada general: $12.000
Género: Exhibición de bastones – Duración: 2 h
Organiza Asociación Civil Guardia del Paraná
Jueves 23
20 hs | Concierto en Homenaje a Reinaldo Zemba
Entrada libre y gratuita
Género: Música – Duración: 2 h
Organiza Asociación Verdiana – Orquesta de Cámara de UADER – Asociación Mariano Moreno
Viernes 24
21 hs | Muestra Coreográfica 2025
-Entrada general: $18.000
Género: Ballet, Neoclásico y Contemporáneo – Duración: 2 h
Organiza LB Danzas
Sábado 25
21 hs | Playing For Change Day 2025
-Entrada general: $5.000
Género: Música – Duración: 2 h
Organiza Play For Change Diamante
Martes 28
21 hs | Muestra de Danzas Españolas
-Platea: $10.000
-Palcos bajos y altos: $45.000 (entero)
Género: Danzas españolas – Duración: 2 h
Organiza Estudio Viva España
Miércoles 29
21 hs | Tango por Siempre Tango
-Entrada general: $10.000
Género: Danza, Música y Tango – Duración: 1 h 30 min
Organiza Tati Colombo
Viernes 31
21 hs | Muestras de Danza: Entre Ritmos
-Platea y palcos: $15.000
-Tertulia: $10.000
-Anticipadas: $10.000
Género: Danzas españolas y flamenco – Duración: 2 h
Organiza Instituto Coreográfico de Danzas Españolas