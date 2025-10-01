El Teatro 3 de Febrero cumple 117 años

Octubre llega cargado de propuestas al Teatro Municipal 3 de Febrero. La programación reúne espectáculos para todos los públicos, desde funciones escolares hasta grandes conciertos, en un mes especial por celebrarse el 117° aniversario del coliseo paranaense.

Entre los destacados, se suman nuevas funciones de “La Escuela va al Teatro”, a cargo del grupo Teatro del Bardo, que acercará a cientos de estudiantes de la ciudad al universo escénico. También, el cantautor Raly Barrionuevo volverá a presentarse en Paraná con un repertorio cargado de música popular y compromiso social, una de las citas más esperadas del mes.