Frigerio anunció la fijación de un máximo del 13% para las tasas municipales en la factura de luz

La medida busca reducir el costo del servicio eléctrico y dar mayor competitividad a Entre Ríos, lo que significará una baja de hasta el 9% para las familias con las tasas más altas.

El mandatario entrerriano anunció una importante medida para reducir el costo de la factura de electricidad en la provincia, la cual permitirá a algunas familias alcanzar una reducción de casi el 9% en el total de la boleta.

El mandatario informó que se alcanzó un acuerdo con los intendentes para reducir y poner un tope al costo de las tasas municipales que se cobran a través del servicio de la luz. «Venimos trabajando con los intendentes hace rato para también poder reducir el costo de las tasas municipales en la boleta de luz y tengo que decir, encontré una gran receptibilidad de parte de la mayoría de los intendentes», expresó Frigerio.

La medida establece que el componente de tasas y contribuciones municipales no podrá superar el 13% del total de la boleta, garantizando que «ninguna boleta de luz tenga un componente que no sea estrictamente el del alumbrado público de las calles y el de la utilización de la energía dentro de los hogares”, aclaró el gobernador.

«Estamos hablando de una reducción para aquellas familias que tenían las tasas municipales más altas, de casi 9% a partir del 1 de enero,» detalló Frigerio, y agregó que «necesitamos trabajar ya para que en noviembre se empiece a devengar en las boletas de luz este nuevo cuadro tarifario con estas reducciones significativas».

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en el Salón de los Periodistas en la Casa de Gobierno este miércoles por la mañana. Allí Frigerio estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y la secretaria de Energía, Noelia Zapata.

Firma de convenio y otros ejes de la política energética

El acuerdo de adhesión entre la provincia y los municipios, que se comenzó a firmar este martes, tiene un marco más amplio que incluye otros ejes de la política energética provincial:

Nuevas inversiones en infraestructura: Continuar con anuncios de obras e inversiones en el sistema eléctrico provincial. Incorporación de generadores: Se instalarán equipos a combustible en puntos críticos (Oro Verde, Federación y Viale) para paliar la situación que se prevé para un «verano cálido y seco». Programa de regularización: Lanzamiento de un plan para formalizar las pérdidas no técnicas (conexiones ilegales).

Balance de gestión y búsqueda de competitividad

Frigerio destacó que el objetivo de su gestión es «transformarnos en una de las provincias más competitivas de la Argentina en términos de energía.» Recordó que, al asumir hace 21 meses, Entre Ríos «era la provincia más cara del país en términos del costo de la boleta de luz».

El Gobierno provincial resaltó que las medidas implementadas previamente ya permitieron a Entre Ríos descender del primer puesto al puesto 11 en el ranking nacional de tarifas eléctricas más caras. Entre esas acciones se encuentran:

Congelamiento del Valor Agregado de Distribución ( VAD ), el componente del costo de la luz que maneja la provincia.

), el componente del costo de la luz que maneja la provincia. Eliminación de impuestos provinciales de la boleta de luz.

de la boleta de luz. Aumento de subsidios , focalizados en sectores vulnerables y la producción (ej. arrocera).

, focalizados en sectores vulnerables y la producción (ej. arrocera). Reducción del porcentaje de financiamiento del Ente Provincial Regulador de la Energía ( EPRE ) en la factura, pasando del 1.8% al 0.8%.

) en la factura, pasando del 1.8% al 0.8%. Acción ante la Corte Suprema de Justicia para defender a la provincia por la discriminación en la tarifa de la represa Salto Grande.

«Todas estas acciones permitieron pasar de ese triste primer lugar (…) a ocupar el puesto 11, es decir, estar más o menos en la mitad de la tabla. Pero eso no nos alcanza,» manifestó Frigerio, subrayando la necesidad de continuar el trabajo para bajar el costo de la energía.

Avances en la lucha contra las conexiones clandestinas

En cuanto al plan de regularización, el titular de Enersa detalló los avances en la lucha contra las conexiones ilegales. «Lanzamos un programa de regularización en Paraná como prueba piloto. Tuvimos muchos vecinos que se acercaron, y encontramos que en algunos casos eran solo formalismos relacionados a la tenencia precaria del domicilio,» explicó.

El funcionario informó que se han regularizado cerca de 200 conexiones y que el operativo continuará en la capital provincial para luego extenderse al resto de Entre Ríos.