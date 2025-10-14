Nacionales

En septiembre la inflación fue de 2,1%, según el Indec

El índice acumula un alza de 22% en los últimos nueve meses. Los ítems Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y Educación fueron los que más subieron en el último mes.

La inflación de septiembre fue de 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dado a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera el índice acumula un alza de 22% en los últimos nueve meses. En tanto, en la variación interanual la suba fue de 31,8%.

Los ítems que marcaron las mayores alzas mensuales fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por la suba de los alquileres, y Educación (3,1%), en tanto que la que menos subió fue Restaurantes y hoteles (1,1%).

Previo a que se conociera el dato oficial, las mediciones del sector privado marcaban que la inflación del pasado mes de septiembre superaría el 2% y sería la más alta desde abril, rompiendo con la tendencia descendente que venía mostrando en los últimos meses.

El relevamiento de precios minoristas realizado por la consultora C&T para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) había indicado un alza mensual de 2% en septiembre. «Los componentes estacionales tuvieron un rol clave: indumentaria fue el rubro de mayor incremento, 4,7% mensual, un comportamiento habitual en septiembre por el cambio de temporada», indicaron.

En tanto, desde EcoGo habían proyectado que el IPC de septiembre sería 2,4%. “El traslado a precios se mantiene moderado con subas en cigarrillos y telefonía, aunque con poco efecto sobre alimentos (0,4%)”, apuntaron. «Si bien el pass-through sigue acotado, se aceleró con respecto a agosto y refleja, de forma parcial, el desancle de expectativas», precisaron.

En tanto, la semana pasada la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires informó que la inflación de septiembre fue del 2,2%, revertiendo la desaceleración de agosto, cuando había arrojado 1,6%. Así acumula en los primeros nueve meses del año una suba de 22,7%, con un incremento interanual del 35%, de acuerdo a la medición del Instituto de Estadística y Censos porteño.

Los datos preliminares de octubre muestran que el índice seguiría el camino alcista. La consultora encabezada por Marina dal Poggetto anotó un incremento del 0,9% en la primera semana de octubre. «A veinte días de las elecciones, el mes se perfila complejo, elevando nuestras proyecciones al alza». El pronóstico de EcoGo es 2,6% para este mes.

