Camión que transportaba bolsas de harina volcó y vecinos se llevaron parte de la carga

Un camión cargado con harina volcó en la ruta 34, a 60 km al norte de Rosario y vecinos se agolparon para llevarse la mercadería, luego de ser autorizados por la aseguradora.
Un camión cargado con bolsas de harina volcó en la ruta nacional 34, a la altura de Totoras, 60 kilómetros al norte de Rosario, y vecinos de esa localidad y la región se agolparon para llevarse la mercadería una vez que fueron autorizados, entrada la noche del lunes, por personal de la aseguradora.
Al costado de la ruta, una escena dantesca: el camión volcado en la banquina, bolsas enteras desparramadas y otras apiladas, harina suelta y niños jugando a hacer montañas blancas, hombres con las bolsas de 25 kilos al hombro, todo en plena oscuridad de la ruta llena de conos anaranjados.
Una mujer contó que un mensaje de WhatsApp sobre el vuelco del camión circuló y se hizo viral entre los totorenses durante la tarde, avisando que había mucha harina caída. Rápidamente se organizaron para ir a buscar algo que los ayudara en la economía familiar.
“Somos todos vecinos de Totoras”, dijo la mujer, aunque un jefe policial también reconoció que había llegado gente de Salto Grande y otros pueblos de la zona.
De acuerdo con testimonios, el chofer del camión habría hecho una mala maniobra y perdido el control del rodado marca Mercedes Benz. Ese sería el motivo del vuelco. Tampoco se descartaba la participación de un tercer vehículo en el hecho.
“Desconocemos los motivos del accidente y si hubo participación de otro vehículo. Se está entrevistando al chofer para determinar las causas”, comentó un policía de Totoras en el lugar del siniestro.
El camionero, que manejaba en sentido hacia Rosario, fue trasladado al hospital de Totoras con heridas leves en el cuero cabelludo y estaba fuera de peligro. La cabina del camión quedó muy dañada.
“Nos sobrepasó la cantidad de gente y tuvimos que dejar que se lleve mercadería”, dijo un policía a El Tres. Personal de una aseguradora acudió a la zona y permitió a los vecinos que retiraran parte de la carga.