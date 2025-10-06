Enersa participó del Coner Tech 2025 en Paraná

Enersa estuvo presente en Coner Tech 2025, realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Como empresa líder en innovación y desarrollo tecnológico de la provincia, presentó un stand institucional donde se compartieron programas y proyectos vinculados a la modernización y la eficiencia energética.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, acompañó la actividad junto a Manuel Troncoso, ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos y vicepresidente de la Empresa, además de otras autoridades. También estuvieron presentes los embajadores de la Distribuidora, Volti y Amperín, un carpincho y un hornero que representaron de manera lúdica e innovadora la propuesta de la Compañía ante el público.

De esta manera, Enersa reafirma su compromiso de ser un actor activo dentro de la economía del conocimiento y de acompañar los procesos de transformación tecnológica que fortalecen el desarrollo de Entre Ríos.