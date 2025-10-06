Nuevo aumento en el transporte Paraná–Santa Fé

Las empresas que cubren el trayecto entre Paraná y Santa Fe aplicaron un nuevo aumento en los pasajes. Los valores actualizados rigen desde el fin de semana y ya impactan en los boletos que utilizan a diario trabajadores y estudiantes, confirmó Elonce.

Desde el último fin de semana rige un nuevo aumento en los pasajes del servicio interprovincial que conecta Paraná con Santa Fe. Las empresas Etacer y Fluviales que prestan el servicio confirmaron a Elonce la actualización tarifaria, que se aplica tanto al recorrido directo como al servicio con paradas intermedias.

De acuerdo a lo informado, el pasaje del servicio de recorrido entre Paraná y Santa Fe tiene un valor de $2.451,15 mientras que el servicio directo cuesta $2.173,60.

El aumento comenzó a regir desde el fin de semana

Según explicaron los choferes consultados en la terminal de Paraná, el incremento comenzó a implementarse entre el viernes y el sábado, aunque en algunos casos se aplicó desde la semana pasada “por cuestiones operativas”.

“Desde el viernes ya se cobra el nuevo valor, y algunos compañeros comenzaron el sábado. En realidad, el aumento estaba fijado desde la semana pasada”, comentaron los trabajadores del transporte.

Nuevas tarifas en el transporte interprovincial Paraná–Santa Fé

Durante la mañana de este lunes, se observó gran movimiento en la terminal de ómnibus de Paraná, con unidades que partían hacia Santa Fe en los horarios de mayor demanda. La mayoría de los pasajeros eran estudiantes, trabajadores y vecinos que cruzan diariamente entre ambas capitales.

Impacto en los usuarios frecuentes

El aumento se suma a la serie de actualizaciones tarifarias que el servicio interprovincial viene aplicando a lo largo del año. Los usuarios que utilizan frecuentemente el transporte ya abonan los nuevos valores, aunque muchos se mostraron sorprendidos por el impacto acumulado del incremento.

“Quienes viajan todos los días ya lo saben, porque desde hace varios días están pagando el nuevo precio. Pero para quienes no lo usan habitualmente, vale informar que el boleto aumentó”, expresó el movilero de Elonce, Damián Malatesta.

El nuevo cuadro tarifario fue fijado por las empresas que operan el corredor Paraná–Santa Fe, un trayecto clave que diariamente conecta a cientos de personas por motivos laborales, educativos y administrativos.

Los nuevos valores

-Servicio de recorrido Paraná–Santa Fe: $2.451,15

-Servicio directo Paraná–Santa Fe: $2.173,60

Los precios ya están actualizados y se recomienda a los pasajeros consultar los horarios con anticipación, debido a la alta demanda en horas pico.