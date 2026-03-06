Escuela Agrotécnica Las Delicias inauguró una nueva proveeduría para vender sus productos

La Escuela Agrotécnica Las Delicias presentó un nuevo espacio de proveeduría donde se concentran todos los productos elaborados por estudiantes y docentes. El proyecto busca mejorar la comercialización y, al mismo tiempo, fortalecer el aprendizaje productivo de los alumnos.

La Escuela Agrotécnica Las Delicias, en Gobernador Etchevehere, sumó un nuevo espacio destinado a la venta de los productos elaborados dentro de la institución, una iniciativa que apunta a mejorar la organización de la comercialización y, al mismo tiempo, fortalecer el proceso educativo de los estudiantes. A partir de esta reorganización, todos los alimentos y producciones que se generan en la escuela estarán disponibles en un único punto de venta, lo que permitirá que quienes visiten el establecimiento puedan acceder de manera más sencilla a la amplia variedad de productos que se elaboran en el lugar.

Hasta ahora, la proveeduría funcionaba pero los productos estaban distribuidos en distintos sectores del establecimiento. Con este nuevo espacio se busca centralizar la oferta y facilitar la experiencia de compra para los vecinos y visitantes que se acercan a la escuela para adquirir alimentos naturales producidos por los propios estudiantes.

Un relanzamiento institucional tras los 125 años

La iniciativa forma parte de una serie de proyectos que comenzaron a impulsarse luego de la celebración del 125° aniversario de la institución, ocurrido el año pasado. Mariano Smith, tesorero de la cooperadora escolar, explicó que ese hito sirvió como punto de partida para pensar nuevas acciones destinadas a fortalecer el perfil educativo y productivo de la escuela.

“Los 125 años de la escuela que celebramos el año pasado fueron como un punto de partida para realizar una especie de relanzamiento de nuestra institución. Entre esas ideas surgió la posibilidad de darle una vuelta de rosca a la venta y comercialización de los productos que elaboran los chicos y el personal de la escuela”, explicó.

En ese contexto, la creación de un espacio de venta más organizado y visible surgió como una herramienta para mostrar a la comunidad el trabajo que se realiza diariamente en el establecimiento.

Un solo lugar para acceder a toda la producción

Esta nueva proveeduría concentra en un único punto todos los alimentos que se producen en los distintos sectores de la escuela, lo que incluye elaboraciones lácteas, productos de granja, verduras y otras producciones agropecuarias.

“La idea es poder generar en un solo punto la venta de todos los productos que se producen en nuestra institución. Se elaboran quesos de distintas variedades, como cremoso, barra y otros tipos, además de dulce de leche de excelente calidad. También se comercializan productos de la huerta y producciones de los sectores porcino, caprino, conejos y huevos”, detalló Smith.

El referente destacó que todos estos productos son elaborados dentro de la escuela como parte del proceso educativo de los estudiantes, quienes participan activamente en las distintas etapas de producción.

“Todo lo que se produce acá forma parte de la pedagogía, del trabajo y del aprendizaje de los chicos. Por eso la invitación es que quienes quieran degustar productos totalmente naturales elaborados dentro de la escuela puedan acercarse a la proveeduría”, agregó.

Aprender todo el proceso productivo

Uno de los aspectos centrales de la propuesta educativa de la institución es que los estudiantes puedan conocer de manera directa cada etapa de la producción agropecuaria. En ese sentido, Smith explicó que el nuevo espacio de comercialización también permite cerrar el circuito formativo, ya que los alumnos pueden observar y participar en todo el proceso, desde la producción primaria hasta la venta final.

“Los chicos pueden apreciar el proceso completo: desde la implantación de la semilla, cuando esa semilla se transforma en pastura, luego en alimento para el animal, después en producción láctea, en industrialización y ahora también en la comercialización”, explicó.

Para el referente de la cooperadora, comprender esa cadena completa resulta fundamental para la formación de los futuros técnicos agropecuarios. “Por eso es importante entender que esto no es solamente una cuestión comercial. También es una parte fundamental del aprendizaje de los estudiantes, que pueden ver cómo el trabajo productivo se transforma finalmente en un alimento que llega a la comunidad”, señaló.

La industria, una tradición de la escuela

Dentro de la historia de la institución, la producción industrial de alimentos siempre ocupó un lugar destacado. La elaboración de productos derivados de la producción agropecuaria es uno de los pilares del proyecto educativo que se desarrolla en la escuela. “Esta industria es un caballito de batalla que siempre ha tenido nuestra escuela. La idea es seguir avanzando en la industrialización, en el perfeccionamiento y en la mejora general de nuestra producción”, explicó Smith.

El referente recordó además que los productos elaborados en el establecimiento ya han sido reconocidos a nivel nacional por su calidad. “En el año 2011 nuestro dulce de leche fue premiado a nivel nacional. La idea es poder volver a participar de esas instancias y seguir apostando no solamente al sabor, sino también a la calidad de todo lo que producimos”, destacó.

Para Smith, fortalecer el área industrial es clave para potenciar el valor educativo de la institución y proyectar el trabajo de los estudiantes hacia la comunidad.

“Tenemos productos de excelente calidad y creemos que la industria es algo que necesariamente hay que rescatar, potenciar y seguir desarrollando. En ese camino estamos trabajando”, sostuvo.

Horarios de atención de la proveeduría

El nuevo espacio de venta funcionará de lunes a viernes en doble turno, lo que permitirá a los vecinos acercarse en distintos momentos del día. Durante la mañana la proveeduría estará abierta de 8 a 12, mientras que por la tarde el horario será de 14 a 17.30. Los viernes la actividad se concentra principalmente durante la mañana debido a la dinámica interna del establecimiento.