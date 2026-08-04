Esta semana sesiona el Senado y hay varias reuniones de comisión

La Cámara de Senadores está convocada a sesión ordinaria para este martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de agosto. Asimismo se desarrollarán encuentros de comisión los días martes y miércoles.

Los legisladores están llamados a sesión ordinaria en el marco del 147º Período Legislativo para los días martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de agosto, para las 18, 13 y 11 horas respectivamente.

Como es habitual, la sesión será transmitida en vivo desde el recinto, a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

Comisiones para el martes

A las 10:00 habrá una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda, y de Producción. El tema a tratar será el expediente N° 15.390, devuelto en segunda revisión, proyecto de ley por el que se dispone la creación de un marco institucional y normativo que fomente el desarrollo del Norte Entrerriano en materia económica, productiva, social, educativa y de infraestructura, basado en un proceso de desarrollo local sustentable y sostenido.

También en la sala de comisiones ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno, tendrá lugar a las 11:00 una reunión de la Comisión de Legislación General. Los temas serán los siguientes:

Expediente N° 15.180: proyecto de ley por el que se crea la Dirección de Conciliación Laboral dependiente de la Secretaría de Trabajo, del Ministerio de Gobierno y Trabajo de la Provincia de Entre Ríos. Invitado: Cr. Mariano Adolfo Camoirano – Secretario de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Entre Ríos.

Expediente N° 15.563: proyecto de ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir, a título de donación, a favor de la Comuna de Aldea Spatzenkutter, la parcela, con destino a sede comunal.

Expediente N° 15.396: proyecto de ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la provincia a transferir a título de donación a favor de la Comuna de General Alvear los inmuebles individualizados en los Artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º.

Expediente N° 15.620: proyecto de ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir las parcelas identificadas, a título de donación, a favor de la Comuna de General Racedo.

Expediente N° 15.716: proyecto de ley por el que se declara Ciudadano Ilustre de la provincia de Entre Ríos al compositor y cantante Emanuel Julio Noir, líder y vocalista del grupo musical “Ke Personajes” de Concepción del Uruguay.

Expediente N° 28.772: proyecto de ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a transferir al Municipio de Gobernador Maciá un vehículo marca Volkswagen dominio JHA 605.

Expediente N° 26.785: proyecto de ley sobre Transparencia y Ética Pública.

Reuniones del miércoles

Desde las 9:00 tendrá lugar una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales para abordar el expediente N° 15.715, que es un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 192 de la Ley Nº 10.027 – Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos. Como invitados están convocados el intendente de Diamante, Ezio Gieco, y el intendente de Basavilbaso, Mario Hernán Besel.

El encuentro de la Comisión de Producción está pautado para las 10:00 y los temas en carpeta son:

Expediente N° 15.709: proyecto de ley por el que se establece que la actividad del matarife debe considerarse como actividad productiva industrial.

Expediente N° 15.713: proyecto de ley por el que se establece que la actividad de incubación de huevos para la producción de aves de postura y de aves para la producción de carne será considerada como actividad productiva asimilable a la actividad industrial.

Como invitados están convocados el secretario de Comercio, Industria y Minería de la provincia de Entre Ríos, Catriel Tonutti, y el representante de la Cámara Cárnica de Entre Ríos, Alberto José Berardi.

A las 11:00 se programó una reunión de la Comisión Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Se analizará el expediente N° 29.311, proyecto de ley por el que se reglamenta el efecto derogatorio previsto en el artículo 60º, último párrafo, de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos. Asimismo se tratarán los acuerdos pendientes en comisión.

Por último, a las 12:00 se desarrollará una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Mercosur, Turismo y Deportes. El tema es el expediente N° 29.333, proyecto de ley por el que se modifican los artículos 14º y 15º de la Ley Provincial Nº 11.240 de Mecenazgo Deportivo.