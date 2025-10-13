Este martes Ian Moche brindará una charla sobre autismo en la Sala Mayo de Paraná

El niño que se convirtió en referente en la visibilización del autismo y la empatía, dará una charla abierta y gratuita en la capital entrerriana. El niño y su madre denunciaron tiempo atrás al presidente Javier Milei.

Este martes 14 de octubre a las 18, en la Sala Mayo de la ciudad de Paraná, Ian Moche, el niño de 12 años que se convirtió en referente en la visibilización del autismo y la empatía, dará una charla abierta y gratuita.

La actividad se enmarca en el ciclo “Empatía y autismo: lo que nos enseña un chico de 12 años” y está organizada por Neurocea, junto a Neurodiversidad San Benito, Fundeco y la Asociación de Padres de Nogoya.

La charla también busca brindar herramientas a las familias y docentes para comprender mejor las situaciones que atraviesan los chicos con autismo y cómo generar entornos inclusivos. Está destinada al público en general y tendrá un espacio de intercambio con preguntas y respuestas.

La entrada es gratuita, pero se solicita a los asistentes un alimento no perecedero, que será destinado a comedores y merenderos de la ciudad.

Cabe recordar que la familia de Ian Moche denunció al presidente Javier Milei y solicitó a la Justicia que quite de sus redes sociales publicaciones en las que había agredido al niño.

“Un acto de concientización crucial”

La Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos declaró de interés legislativo la charla titulada “Ian – Un niño autista que habla de autismo” por “su significativa contribución a la conciencia sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y la promoción de derechos de las personas con discapacidad”.

La autora del proyecto, Silvia del Carmen Moreno, del bloque Más para Entre Ríos, afirmó que este encuentro “trasciende la mera visibilización de una condición; se convierte en un acto de concientización crucial para la promoción de la inclusión, la empatía, y el respeto en nuestra provincia”.

“En Argentina, la plena vigencia de los derechos de las personas con discapacidad, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) con rango constitucional, aún presenta vulnerabilidades que deben ser atendidas”, manifestó.

También valoró que “escuchar la perspectiva de Ian Moche es una invitación directa a la reflexión y a la acción para la construcción de una sociedad más justa”.

“La actividad ofrece una instancia de formación invaluable para docentes, profesionales, instituciones, familias y vecinos que deseen sumarse activamente a este cambio paradigmático. Al promover este diálogo, la actividad subraya la necesidad de abordar el autismo desde una perspectiva de derechos, diversidad y futuro”, enfatizó.