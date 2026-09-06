El CGE firmó convenios con Adimer y Enersa para potenciar la capacitación laboral y la formación profesional en la provincia

El Consejo General de Educación concretó la firma de dos importantes convenios con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (Adimer) y con la empresa Energía de Entre Ríos (Enersa) para implementar la nueva propuesta formativa de Operario metalmecánico básico y la de Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias.

Estas alianzas estratégicas tienen como propósito central fortalecer la formación de perfiles técnicos y brindar herramientas prácticas alineadas con las demandas del sector productivo entrerriano. Ambos acuerdos se enmarcan dentro del Programa de Articulación Sectorial para la Innovación Formativa (PASIF), impulsado por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE, el cual busca modernizar el sistema de capacitación laboral mediante trayectorias flexibles, actualización de contenidos y una vinculación estrecha con el entramado socio productivo local.

Al respecto, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, destacó el impacto de ambas firmas: «Nuestra prioridad es que la educación pública sea un puente directo hacia el trabajo genuino. Es el norte de la gestión que encabeza nuestro gobernador Rogelio Frigerio. A través del programa PASIF, estamos transformando la capacitación laboral en Entre Ríos para que responda a lo que el territorio y el sector productivo necesita hoy. Este convenio con Adimer y Enersa es el reflejo de un Estado que articula con las industrias y las empresas del sector para generar oportunidades reales de inserción laboral para nuestros jóvenes y adultos».

El convenio con Adimer permitirá implementar la nueva propuesta formativa de Operario Metalmecánico Básico (OMB), diseñada para responder de manera directa a las necesidades de las pymes industriales.

El presidente de la entidad, Sergio De Luca, ponderó el impacto que tendrá en las industrias locales: «Para el sector metalmecánico es fundamental contar con personal calificado. El trabajo conjunto con el CGE nos permite incidir positivamente en los programas formativos. Nuestro propósito no es solo acompañar la calificación de posibles candidatos a incorporar a nuestras industrias, sino también formar nuevos empresarios y referentes de la metalúrgica entrerriana. Apostar a la formación es apostar al futuro de nuestra industria».

Por otra parte, el acuerdo con Enersa tiene por objeto fortalecer la formación profesional del curso Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, dictado por los Centros de Formación Profesional del CGE. Para el período lectivo 2026, la empresa provincial proveerá los materiales, insumos, herramientas y elementos necesarios para garantizar la realización de las actividades prácticas y pedagógicas de los estudiantes, promoviendo además acciones de asesoramiento en buenas prácticas y seguridad eléctrica.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, enfatizó la sinergia institucional para el desarrollo provincial: «Estamos muy contentos de ser parte de este proyecto de formación de auxiliares electricistas que propone el CGE. Sabemos que la demanda en la industria de la energía crece día a día y que la especialización y la capacitación son herramientas fundamentales. Por eso, para Enersa es muy importante acompañar este proyecto y ser parte de este proceso de formación».