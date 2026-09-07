Frío comienzo de semana

El frío polar se hizo sentir también este lunes durante las primeras horas. Durante la semana subirán las temperaturas y habrá buen tiempo. El viernes podrían regresar las lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que el frío polar que llegó el fin de semana se hizo sentir este lunes 7 de septiembre durante la madrugada. La sensación térmica en zonas como Paraná llegó a marcar 0.1 grados. La máxima anunciada para hoy podría subir apenas hasta los 14 grados.

El pronóstico extendido anticipa buen tiempo para el resto de la semana y aumento de las temperaturas por encima de los 20 grados, al menos hasta el viernes. En la antesala del próximo fin de semana, podrían regresar las lluvias y tormentas en algunas zonas de la provincia.

Tiempo en Entre Ríos: lunes 7 de septiembre

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima llegó a 1 grado y la máxima alcanzará los 14 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo despejado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, la mínima fue de 1.8 grados y se prevé una máxima de 14 grados. Allí también se prevé un día soleado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 2 grados y una máxima de 14 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día despejado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 2 grados de mínima y 14 grados de máxima, con cielo sin nubes.

(Ahora)