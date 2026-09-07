La provincia profundiza las acciones de cercanía en el territorio

Con el objetivo de fortalecer la presencia en el territorio y mejorar la respuesta a las necesidades de cada comunidad, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, encabezó un encuenro en el que participaron delegados departamentales de Trabajo en el que evaluó en conjunto el desarrollo de la gestión de la Secretaría de Trabajo y se trazaron acciones a corto, mediano y largo plazo para cada departamento.

Junto al secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, y los delegados departamentales, Troncoso encabezó una jornada de trabajo en la que se repasaron los programas y líneas de acción que se llevan adelante desde la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. También se pusieron en común las necesidades y propuestas surgidas en los distintos departamentos y se compartieron criterios para mejorar cada intervención.

Asimismo, se abordó el desarrollo de las políticas vinculadas con las relaciones laborales, la capacitación y la promoción del empleo.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó que «el gobernador Rogelio Frigerio nos planteó desde el inicio una forma de gestionar basada en la cercanía, la presencia y los resultados». Para ello, «es fundamental mirar la gestión en conjunto y potenciar el diálogo para seguir ampliando nuestra capacidad de respuesta».

En el caso de la Secretaría de Trabajo, Troncoso añadió que las delegaciones departamentales cumplen un rol fundamental en el vínculo directo con empleadores, sindicatos y gobiernos locales. «Escuchar esas experiencias, compartir soluciones y trabajar con criterios comunes nos permite tener un Estado más preparado tanto para garantizar el cumplimiento de los derechos y las normas laborales, como para acompañar a quienes producen y ampliar las oportunidades de empleo», explicó.