Ferias, mercados y eventos culturales este fin de semana en Paraná

La ciudad se prepara para recibir a vecinos y visitantes con una variada agenda de actividades. La propuesta de la Municipalidad, junto a emprendedores, abarca desde exposiciones de antigüedades hasta espectáculos de música y stand up.

“En el marco de las políticas de promoción de la comercialización de la gestión de la intendenta Rosario Romero para la consolidación del entramado productivo local, se trazó una variada agenda con emprendedores, productores, puesteros y feriantes locales”, contó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

El viernes 8 de agosto, el Mercado Sud será el escenario de “Sabores de las Ferias: Rockola Beat”, un evento musical que comenzará a las 21 hs y es organizado por Soberana Almacén. Simultáneamente, la Feria Salta y Nogoyá acogerá a la Saint Maurice Band, que ofrecerá un show de Folk Blues a partir de la misma hora, organizado por Parientes del Bar.

El sábado 9 de agosto promete ser un día lleno de actividades. Desde las 10 hasta las 18 hs, la Plaza Enrique Carbó albergará la “Feria con Historia”, donde se realizará una venta y exposición de antigüedades. Por su parte, el Paseo Matero, situado en Calle Nicaragua frente a Plaza Le Petit Pisant, ofrecerá una feria de emprendedores y un patio gastronómico desde las 10 hasta las 21 hs.

También el sábado 9 se desarrollará la Bioferia, en Parque Gazzano. Esta feria de productos de emprendedores de la economía social, funcionará de 10 a 14 horas, en la zona del nodo de la economía social del parque, en avenida Zanni, entre O’Higgins y Miguel David.

La Expo Orquídeas también tendrá lugar el sábado, de 11 a 17 hs, en el Foyer de Sala Mayo, donde los amantes de estas flores podrán disfrutar de una exposición y venta. Para cerrar la jornada, la Feria Salta y Nogoyá presentará el stand up de Chico Bolazo a las 21 hs, organizado por Parientes del Bar.

El domingo 10 de agosto se hará la Feria Periurbana, donde productores locales ofrecerán verduras, gastronomía y productos de emprendedores. Este evento tendrá lugar en el Parque Botánico Leandro N. Além de 10 a 16 hs. La Feria con Historia y el Paseo Matero continuarán con sus actividades, al igual que la Expo Orquídeas, que cerrará su exposición de 11 a 17 hs.

Finalmente, la Feria Salta y Nogoyá acogerá “Sabores de las Ferias: Paraná Geek” de 13:00 a 20:00, ofreciendo un espacio para disfrutar de la cultura geek y gastronómica.