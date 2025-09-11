Festival Arte Joven: música, emprendimientos y cultura para celebrar la primavera

El sábado 20 y domingo 21 de septiembre, desde las 17 horas, la Sala Mayo será escenario de dos jornadas con feria de jóvenes emprendedores, espectáculos en vivo, patio gastronómico y la premiación de los Juegos Deportivos Universitarios.

En el marco de la Semana de las Juventudes, la Municipalidad de Paraná realizará el Festival Arte Joven, una propuesta que reunirá a la comunidad en un espacio de encuentro y celebración por el Día de la Primavera y el Día del Estudiante.