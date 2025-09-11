Varietales + Gloriana en concierto

Las dos agrupaciones corales se juntan para llenar de música el Teatro 3 de Febrero de Paraná, el próximo sábado 4 de octubre.

El sábado 04 de octubre a las 21hs el Teatro “3 de Febrero” de Paraná se llena de música con dos propuestas:

VARIETALES, dirigido por Jesús Galliusi y su show “COSTUMBRES ARGENTINAS”, donde los grandes éxitos del rock nacional cobran nueva vida con arreglos corales y banda en vivo.

GLORIANA, de Santa Fe, de la mano de su director Rodrigo Asselborn, con “PIANO SESSIONS”, un espectáculo que atraviesa el pop y el rock internacional con fuerza y sensibilidad, la presencia constante del piano, ejecutado por el pianista Mario Spinosi y músicos invitados.

Sábado 4 de octubre, 21 hs, Teatro 4 de Febrero, Paraná.

Entradas on line: ticketway.com.ar

Puntos de venta:

-Boletería del Teatro | 25 de Junio 54 – Paraná | Martes a Viernes de 8 a 12hs y de 18 a 20hs, Sábados de 10 a 12hs y de 18 a 20hs.

-Nexon Sucursal Paraná Centro | Urquiza 1031 – Paraná | Lunes a Sábado de 8 a 12 y 17 a 20 Hs.

-Terco Tour Paraná | AV. Almafuerte 774 – Paraná | Lunes a Viernes de 10:00 Hs a 19:00 Hs – Sábado de 9:00 Hs a 12:00 Hs

-Nexon Peatonal Santa Fe | San Martín 2637 – Santa Fe | Lunes a Sábado de 8 a 12 y 17 a 20 Hs.

-Nexon Aristóbulo del Valle Santa Fe | Aristóbulo del Valle 6780 – Santa Fe | Lunes a Sábado de 8 a 12 y 17 a 20 Hs.

-Nexon Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091 – Santo Tomé | Lunes a Sábado de 8 a 12 y de 17 a 20 Hs

-Nexon Blas Parera | Blas Parera 6980 – Santa Fe | Lunes a Sábado de 8 a 12 y 17 a 20 Hs.

-Santa Fe Rock – (Galería Florida) | San Martín 2347 – Santa Fe | (342) – 5763884 | Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y 16.00 a 20.00 Hs – Sábado 10:00 a 13:00 y 17.00 a 20.00Hs

-Toselli Hogar | Blvd. G. Lehmann 359 – Rafaela | Lunes a Viernes de 8 a 12 y 15.30 a 19.30, Sábados de 8.30 a 12.30

-Draxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446 – Esperanza | De lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16.00 a 20.00