Fortalecimiento del Agua Potable: la obra registra un avance del 50%

Personal municipal trabaja en la colocación de cañerías en la zona de calle 3 de Febrero. La intervención continuará luego hacia Almafuerte y Dean J. Álvarez hasta alcanzar la planta de avenida Ramírez. Se busca aumentar la provisión de agua potabilizada hacia el oeste de la ciudad.

La obra se desarrolla como una acción dentro del programa “Obras de Impulsión” contenido en el Plan de Fortalecimiento del Agua Potable de Paraná. El objetivo principal es lograr una mejora en la disponibilidad de volúmenes de agua para abastecimiento de los sectores oeste y sur oeste de la ciudad, sobre todo en épocas de mayor demanda.