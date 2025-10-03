Fortalecimiento del Agua Potable: la obra registra un avance del 50%

Personal municipal trabaja en la colocación de cañerías en la zona de calle 3 de Febrero. La intervención continuará luego hacia Almafuerte y Dean J. Álvarez hasta alcanzar la planta de avenida Ramírez. Se busca aumentar la provisión de agua potabilizada hacia el oeste de la ciudad.
La obra se desarrolla como una acción dentro del programa “Obras de Impulsión” contenido en el Plan de Fortalecimiento del Agua Potable de Paraná. El objetivo principal es lograr una mejora en la disponibilidad de volúmenes de agua para abastecimiento de los sectores oeste y sur oeste de la ciudad, sobre todo en épocas de mayor demanda.
“Es una obra vinculada a mejorar el suministro, está avanzando muy bien y estamos muy satisfechos. Estamos prácticamente a mitad de obra, en un lapso de tiempo relativamente corto, con lo cual estamos avanzando por encima de la curva. Podemos llegar a tenerla en funcionamiento antes de lo previsto”, subrayó el secretario de Planeamiento e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
Del mismo modo, el funcionario recordó que existen dos frentes más de obra vinculada a esta intervención: “uno es en la planta Echeverría y el otro, en la planta de avenida Ramírez, que son los enlaces con la infraestructura existente. En los dos se avanza bien. En los lapsos intermedios de obras tenemos pruebas hidráulicas de cañerías. Una vez que se tapan las mismas, quedan probadas y nos permite recomponer la traza afectada”.
Debido a los trabajos en la traza vial, el sector más afectado es calle 3 de Febrero, donde se emplea el sistema de tunelería para la instalación de nuevas cañerías. En este sentido, la Municipalidad busca reducir los tiempos de obra para evitar molestias entre los vecinos que habitan en la zona.
Son más de 5.500 metros de cañería de distintos diámetros que se extienden desde Planta Echeverría hacia la Planta Ramírez, pasando por calles Ambrosetti, 3 de Febrero (desde Uranga hasta Almafuerte) y Dean J. Álvarez. Con esto se logrará un incremento de entre el 10 y 12% del volumen de agua impulsada.