Canotaje en Juegos Evita: Entre Ríos ganó la copa por equipos y sumó oro, plata y bronce

La delegación entrerriana está obteniendo un desempeño histórico en la competencia de canotaje al ganar oro, plata y bronce en pruebas individuales y quedarse con la copa por equipos. “Mi objetivo principal era ganar la copa, y se nos dio”, celebró Valentino Ferrier.

Entre Ríos volvió a hacer historia en el deporte, esta vez en el canotaje, al lograr una cosecha completa de medallas y quedarse con la copa por equipos. Los jóvenes atletas Valentino Ferrier y Manuel Hook compartieron con Elonce sus sensaciones tras un logro que consideraron “inolvidable”.

Objetivo cumplido

Valentino Ferrier, flamante medalla de oro, expresó su alegría: “Acá estamos con la copa muy contentos. Mi objetivo principal era ganar la copa en equipos y se nos dio. Obviamente también en lo individual conseguimos la medalla de oro y estar entre los primeros fue clave para el resultado colectivo”, destacó.

En tanto, Manuel Hook, quien obtuvo la medalla de plata, coincidió en la importancia del trabajo grupal. “Es un orgullo y, como dijo Valentino, acá el único objetivo principal que venimos a hacer es ganar la copa”, aseguró.

Experiencia internacional

Ferrier recordó que el equipo venía de participar recientemente en una competencia de alto nivel en República Checa. “Hace dos semanas competimos afuera y eso nos fortaleció mucho. Acá también encontramos un nivel muy alto, con rivales que no conocíamos, pero la experiencia internacional nos dio confianza”, explicó.

Ambos remarcaron que la preparación es constante, con entrenamientos seis días a la semana que incluyen gimnasio y resistencia física. “No fue nada fácil, pero gracias al esfuerzo y a la planificación de los entrenadores, Jorge Lola y Erika, logramos este gran resultado”, señaló Ferrier.

Trabajo en equipo

Los palistas subrayaron el valor del grupo y la convivencia dentro de la delegación entrerriana. “Estamos esparcidos en dos hoteles, pero compartimos casi todo el tiempo. Conocimos gente de otros deportes como tenis de mesa y natación, y eso también enriqueció la experiencia”, mencionaron.

Además, remarcaron que la oportunidad de viajar se confirmó a último momento. “Estábamos a pocos días de irnos a Europa a competir y nos dieron la posibilidad de venir. Dijimos que sí sin dudarlo, porque estas oportunidades no se pueden desaprovechar”, relataron.

Mensaje a futuro

Los jóvenes atletas dejaron un mensaje para quienes sueñan con alcanzar logros deportivos. “Hay que trabajar por su sueño siempre, nunca bajar los brazos. Tuvimos muchísimas derrotas más que victorias, pero seguimos adelante y eso nos trajo hasta acá”, concluyeron.