Habilitan el nuevo acceso a Ramírez sobre la Ruta Nacional 12

La Dirección Nacional de Vialidad anunció que habilitará este martes las obras de remodelación y los cambios en el acceso a la localidad del departamento Diamante. Piden precaución a conductores.

La obra de readecuación del acceso a la localidad de General Ramírez sobre la Ruta Nacional 12 quedará habilitada este martes, según informó Vialidad Nacional. Los trabajos se realizaron de manera conjunta con el municipio y apuntan a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en la zona.

De acuerdo a lo comunicado oficialmente, las tareas ejecutadas incluyeron movimiento de suelo, compactación y perfilado de banquinas, además de la colocación de alcantarillas y la rectificación de cunetas.

También se concretó la instalación de barandas, el refuerzo de la señalización vertical y la demarcación horizontal de la calzada, en el marco de la nueva configuración del acceso.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a quienes circulen por el sector que presten atención a la señalización y a los sentidos de dirección indicados, debido a las modificaciones implementadas en la traza