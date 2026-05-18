5ª edición de Diseña Paraná

Comenzó el ciclo de formación de la quinta edición de Diseña Paraná, con un primer encuentro para emprendedores y emprendedoras locales. La actividad se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER y estuvo centrada en el análisis de las industrias culturales, el lenguaje del diseño y los desafíos de emprender con identidad local.

Diseña Paraná es un programa impulsado por la Municipalidad de Paraná y el Consejo Asesor de Marca Paraná, orientado a fortalecer el diseño local mediante capacitaciones, tutorías, clínicas, espacios de visibilización y comercialización. En esta edición, 330 emprendedores se inscribieron en el registro del programa, lo que refleja la consolidación del sector y el interés por incorporar herramientas de diseño a sus proyectos productivos.

La edición 2026 tendrá como eje conceptual las flores que caracterizan a los árboles y paisajes urbanos de Paraná. La propuesta invita a los participantes a inspirarse en especies como el jacarandá, el lapacho, el ceibo, el palo borracho y el aromito para desarrollar productos con identidad local, vinculados al territorio y a la memoria visual de la ciudad.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó el inicio del trayecto formativo y señaló: “Este comienzo marca un proceso de crecimiento y demuestra el interés de los emprendedores por sumar herramientas. Es una formación clave y un diferencial para el desarrollo del diseño paranaense con identidad local”.

Por su parte, la concejal Luisina Minni valoró el sentido comunitario de la iniciativa: “Estas instancias son muy importantes porque, además de capacitar a emprendedores y emprendedoras, permiten generar comunidad y vínculos, de cara a la gran feria de diseño que se realizará en Paraná en octubre”.

En tanto, la coordinadora de la Subsecretaría de Producción, Nair Santana, remarcó el valor estratégico del programa: “Se trata de una política pública muy relevante, construida desde la articulación público-privada, que busca fortalecer al sector como polo de desarrollo económico para la ciudad”.

Diseño, formación y desarrollo productivo

Durante el primer encuentro, los especialistas Karina Budassi y Juan Berrón abordaron una introducción al lenguaje del diseño, con ejes vinculados a qué es diseñar, el diseño de la indumentaria y de los objetos, el recorrido del emprendedurismo con diseño, casos de éxito y el proceso que permite transformar una idea en un objeto o producto.

Budassi y Berrón son diseñadores, docentes, gestores culturales y referentes del diseño santafesino. Cofundadores de la marca de indumentaria de autor HUE (Haceme Un Espacio), cuentan con una amplia trayectoria en proyectos vinculados al diseño textil, las artes visuales, la producción cultural y la identidad regional. Ambos son asesores del programa Diseña Paraná y aportan una mirada integral sobre la profesionalización de las industrias creativas, la articulación entre diseño, gestión pública y desarrollo económico regional.

Un trabajo articulado para impulsar el diseño local

Emprendedores y diseñadores de distintos rubros —indumentaria, textil, objetos, accesorios, almacén natural, entre otros— participaron de la jornada y destacaron la importancia de contar con una política pública orientada a fortalecer sus proyectos. Daiana Macus, emprendedora local, expresó: “Es súper interesante que tengamos estas herramientas, nos sirven un montón. Tener esta guía de la Municipalidad nos ayuda”.

El programa se desarrolla a partir del trabajo articulado entre universidades, instituciones técnicas, organismos públicos y emprendedores. Participan, entre otros actores, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Club de Emprendedores de Paraná.

La propuesta formativa contempla dos niveles: uno inicial, destinado a quienes comienzan el programa, y otro avanzado, orientado a diseñadores y emprendedores con experiencia previa. Además, se conformarán grupos de trabajo específicos, con una dinámica de núcleos, para acompañar de manera focalizada el desarrollo de cada proyecto.

Como parte del proceso, este año se realizará nuevamente la Ruta del Diseño y la feria de diseño en octubre, concebida como instancia final del trayecto de fortalecimiento de capacidades. Allí participarán los proyectos que completen el trayecto y sean evaluados por un comité de especialistas de distintas disciplinas, en el marco de las clínicas previstas por el programa.

Diseña Paraná es una política pública que impulsa la creatividad, el talento local y la producción con identidad, con el objetivo de consolidar a la ciudad como un referente del diseño.