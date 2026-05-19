Nuevo convenio de colaboración: sexta edición del Concurso Literario “Entre Orillas”

Los gobiernos municipales de Paraná y de Concepción del Uruguay renovaron el compromiso de difundir la cultura y la producción literaria de escritoras y escritores entrerrianos. Será la sexta edición de un concurso que nació en 2021.

La propuesta, que reúne el talento entrerriano en el campo de las letras, convoca a su sexta edición en el marco de un Convenio Específico de Colaboración firmado el lunes 18 de mayo entre la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y su par de la Histórica, José Eduardo Lauritto.

El certamen, que se ha convertido en un espacio clave para el impulso de las letras entrerrianas, convoca a escritoras y escritores de toda la provincia a presentar obras inéditas en diferentes géneros.

En esta ocasión, la sexta edición del Premio Literario Municipal “Entre Orillas” 2026 estará dirigida a autoras y autores de toda la provincia para la selección de dos antologías en los géneros literarios de cuento y de poesía. La convocatoria establece que la presentación de los trabajos tendrá lugar entre el 10 de junio y el 10 de septiembre.

“Siempre es una alegría recibir en nuestra ciudad a Rosario Romero. Con Paraná nos unen profundos lazos, compartimos una historia común y somos protagonistas del legado que marcó el destino de Entre Ríos y del país. Tenemos una cultura que nos hermana y una identidad propia con importantes puntos de encuentro. Además, este año especialmente nos vincula un hecho histórico: en agosto se conmemora el bicentenario de que ambas localidades fueron declaradas oficialmente ‘ciudades’, por iniciativa del general Urquiza”, señaló Lauritto.

Por su parte, Rosario Romero destacó “la importancia de la mirada federal, integrada y unida de las dos ciudades, algo que compartimos con el intendente Lauritto y que tratamos de fortalecer aún más con profunda vocación”, tras la firma del convenio para una nueva edición del certamen literario “Entre Orillas”, que sigue impulsando la poesía, la narrativa entrerriana y el talento de nuestros escritores.

La reunión se realizó en el despacho del intendente Lauritto, quien estuvo acompañado por la diputada nacional Marianela Marclay, el senador provincial Martín Oliva, la viceintendenta Rossana Sosa Zitto, los concejales y todo el gabinete municipal. Además participaron del encuentro los intendentes del Departamento Uruguay: Ramón Barrera (Colonia Elía), Fernando Viganoni (San Justo), Hernán Niz (Villa Mantero), Juan Amavet (Santa Anita) y Ricardo Sandoval (Pronunciamiento).

Entre Orillas

El certamen “Entre Orillas” nació en 2021 a partir de una propuesta conjunta de los entonces presidentes municipales, Adán Bahl y Martín Oliva, con el propósito de difundir la producción literaria provincial en los géneros de cuento y poesía. A lo largo de sus distintas ediciones, la convocatoria creció sostenidamente tanto en la cantidad de obras presentadas como en su repercusión cultural, consolidándose también mediante la publicación de antologías que reúnen los trabajos seleccionados.

La edición 2026 contempla una convocatoria abierta para escritoras y escritores nacidos en Entre Ríos o con más de cinco años de residencia en la provincia, mayores de 18 años. La recepción de trabajos se desarrollará entre el 10 de junio y el 10 de septiembre próximos.

Con la firma de este nuevo convenio, Paraná y Concepción del Uruguay renuevan una política cultural compartida que busca fortalecer la identidad literaria entrerriana, generar espacios de difusión para autores locales y sostener una convocatoria que ya se ha convertido en una referencia dentro del ámbito cultural de la provincia.

Podrán participar autoras y autores noveles o con trayectoria literaria que sean mayores de 18 años y que hayan nacido en la provincia de Entre Ríos o cuenten con más de cinco años de residencia en la misma.

Del mismo modo, se resolvió la conformación de un jurado popular integrado por tres autores de cuento, tres autores de poesía y un autor curador y editor general, designados de común acuerdo entre las partes.

Homenaje a Urquiza

La visita de Rosario Romero a Concepción del Uruguay fue oportuna también para brindar un homenaje al general Justo José de Urquiza en el mausoleo de la Basílica Inmaculada Concepción, donde descansan sus restos. Teniendo en cuenta que este año se cumplen 225 años del natalicio de Urquiza, el próximo 18 de octubre, y que es el año del 175° aniversario del histórico pronunciamiento contra el centralismo porteño que derivó en la Batalla de Caseros y, posteriormente, en la sanción de la Constitución Nacional.

Además, el próximo 26 de agosto tanto Concepción del Uruguay como Paraná compartirán una fecha de suma importancia: se cumplirán 200 años desde que, por iniciativa de Urquiza, ambas obtuvieran formalmente el rango de “ciudad”.