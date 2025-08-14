Histórico hallazgo: encontraron una carta de San Martín que revela la trama de la independencia sudamericana

El descubrimiento de un manuscrito del Libertador dejó ver nuevos detalles sobre las alianzas entre la Argentina y Reino Unido en el siglo XIX.

Un hallazgo fundamental para la historia argentina y latinoamericana salió a la luz recientemente en Escocia: un equipo internacional de investigadores encontró una carta inédita de José de San Martín, el Libertador de Argentina, Chile y Perú, que deja ver nuevos detalles sobre las redes políticas y personales que dieron lugar a la independencia sudamericana.

La carta, con fecha en Bruselas el 19 de marzo de 1827, fue descubierta en junio de 2025 en los archivos de la Universidad de Aberdeen, entre los papeles privados de James Duff, IV Conde de Fife, un noble escocés de gran prestigio y amigo cercano de San Martín.

El documento, que permaneció oculto durante casi dos siglos, se convirtió en la pieza central de una investigación que da pie a reescribir capítulos clave de la historia de América del Sur.

En el manuscrito, el Libertador presenta al General William Miller ante el Conde de Fife y destaca el valor de Miller, a quien describe como un “compatriota” que “le merece a América una no pequeña parte de su independencia y la memoria de los servicios que le he prestado a costa de su sangre en repetidas veces derramada”.

La firma de San Martín al final de la carta. (Foto: TN)

El descubrimiento fue posible gracias al trabajo conjunto de un equipo multidisciplinario de Argentina y Escocia: Juan Dávila y Verdin, Ian Williams, Pam Williams, Colin Helling y Veronica Owen. El grupo contó, además, con el apoyo de los fideicomisarios de Mar Estate, el Duque de Fife y las Colecciones Universitarias de Aberdeen.

Según los especialistas, estos documentos “ofrecen una nueva mirada sobre las conexiones transatlánticas y las alianzas personales que dieron forma a la lucha por la independencia en América del Sur a comienzos del siglo XIX”. De esta manera, el hallazgo confirma la influencia del Reino Unido en los movimientos independentistas sudamericanos y revela vínculos políticos poco conocidos entre ambas regiones.

La carta de San Martín fue descubierta por un grupo de investigadores de Argentina y Escocia. (Foto: TN)

En los próximos meses, el equipo internacional publicará informes y análisis detallados sobre los documentos hallados, que estarán disponibles para académicos, educadores y el público en general. El coordinador del grupo, Juan Dávila y Verdin, expresó: “Nos sentimos honrados de haber sacado a la luz una nueva fuente de conocimiento histórico sobre el General José de San Martín y el movimiento independentista latinoamericano en general”.

El vínculo entre San Martín y el Reino Unido La vida de San Martín estuvo marcada por su relación con el Reino Unido. En 1811, vivió en Londres, donde se conectó con otros patriotas latinoamericanos. En 1812, volvió a Buenos Aires a bordo de la fragata británica George Canning, acompañado por figuras como Carlos María de Alvear y Matías Zapiola.

Tras su retiro político en 1822, regresó al Reino Unido y, en 1824, fue distinguido con la Libertad del Burgo Real de Banff, el primer reconocimiento público que recibió en suelo británico.

El legado de San Martín en el Reino Unido se mantiene vivo: desde la placa azul en su antigua residencia de Londres hasta la estatua de bronce en Belgrave Square y la exposición permanente en el Museo de Banff, Escocia.

La carta completa

Bruselas, Marzo 19 de 1827

Mi querido amigo,

Hace un siglo que he escrito a V ., pero como nuestra amistad no se demuestra por un protocolo de cartas, y si a esto se añade mi fuerte aversión a amar las plumas convendrá V. en que he tenido razón en no molestarlo con mis cartas.

V. ama mucho a los hombres bravos y honrados.

He aquí en dos palabras la apología de mi Amigo el General Miller a quien le encargo haga a Usted una visita en mi nombre. A este tan recomendable compatriota le merece la América una no pequeña parte de su Independencia y la memoria de los servicios que le he prestado a costa de su sangre en repetidas veces derramada, no podrán olvidarse mientras exista el reconocimiento entre los hombres.

Ignoro si estará V. en su encantadora casa de Duff House, siguiendo mantenga vida filosófica, o se habrá V. vuelto a meter en el bullicio de Londres.

Existen la amable mayoría y la honradez no le hieran tenga V. la bondad de darle mis memorias, como anualmente a mis buenos amigos de Banff.

Mi vida es tranquila y conforme, los veranos los empleo en viajar, y los inviernos formo mis cuarteles en esta: por que cuarenta y ocho navidades que gravitan sobre mi pobre individuo, no me dejan pensar en otra cosa si no en que…

Il jour d’un autre il suffit qui a la fin (“El día ajeno será suficiente, al final” .)

Il a happé le bout de l’année (“Ha atrapado el final del año. ”)

A Dios mi buen amigo que la felicidad le sea inseparable, son los votos de mí.

José de San Martín.