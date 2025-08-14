Shell también aumentó los precios por tercera vez en el mes

La petrolera incrementó este jueves los precios de sus combustibles. El litro de nafta súper está 22 pesos más caro que en la víspera.

La petrolera aplicó aumentos de 1,50 a 1,92 por ciento en sus combustibles en los primeros minutos de miércoles, 14 de agosto. La medida se da tras los incrementos que había realizado el 1 y el 8 de agosto.

No obstante, de acuerdo con la pizarra de la estación de servicios de Cinco Esquinas, el diésel premium no sufrió suba.

Los nuevos valores de los combustibles de Shell

En la estación de servicios de Avenida Laurencena de Paraná rigen los siguientes precios:

Nafta Súper: 1.492 pesos el litro (antes $1.470)

V-Power Nafta: $1.734 (antes $1.707)

Diésel: $1.543 (antes $1.514)

V-Power Diésel: se mantiene en $1.734 el litro