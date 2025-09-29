Inauguraron un puesto policial estratégico en el acceso a Villa Paranacito

El nuevo puesto policial Empalme, ubicado en el acceso a Villa Paranacito, fue inaugurado este sábado por el gobernador Rogelio Frigerio. El destacamento está situado estratégicamente en el empalme de la ruta provincial 46 con la ruta nacional 12, una de las principales vías de ingreso a la localidad, y busca reforzar la seguridad, aumentar la prevención y llevar tranquilidad a los vecinos

El nuevo puesto, que reemplaza la antigua y precaria casa rodante, cuenta con capacidad para nueve efectivos policiales, un patrullero y está equipado con seis cámaras de videovigilancia monitoreadas desde la Jefatura Departamental.

Durante el acto, el gobernador Rogelio Frigerio destacó la ubicación fundamental del puesto sobre un corredor vial de gran importancia nacional. Remarcó que “sin seguridad no se puede trabajar, producir, estudiar. Sin seguridad no se puede vivir libremente”.

El mandatario aseguró que el Gobierno provincial está haciendo todo lo necesario para llevar tranquilidad a los vecinos en cada rincón, sin importar el tamaño de la localidad. Además, señaló que Villa Paranacito es una de las puertas de entrada a la provincia, por lo que este fortalecimiento responde a la necesidad de anticiparse al desarrollo que experimentará Entre Ríos.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia, señaló que esta obra es una demostración de que el Gobierno está “presente cerca de nuestros ciudadanos, de los entrerrianos”. El ministro resaltó el valor de la construcción, al destacar que el lugar fue “edificado, trabajado desde el inicio hasta el final por nuestros propios policías”, asegurando que los agentes contarán ahora con un lugar adecuado para su función.

El senador provincial Rubén Hernán Méndez expresó su gratitud por la concreción de la obra, manifestando que era “un placer hoy en día inaugurar esto que tanto fue anhelado por el departamento”. El legislador agradeció el esfuerzo por “darle las herramientas a nuestra seguridad, que es la policía de Entre Ríos”.

El nuevo puesto “Empalme” permitirá brindar una asistencia rápida y eficaz ante siniestros viales en esta importante vía. El edificio cuenta con equipamiento mejorado que incluye una habitación para dos funcionarios, sanitarios, cocina-comedor y oficina de guardia, así como un garaje para el móvil asignado. El proyecto fue diseñado contemplando la posibilidad de construir una planta alta para ampliar la capacidad operativa e incorporar más personal a futuro.

También estuvieron presentes en el acto el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González; la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese; y el presidente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy, Matías Regalado.