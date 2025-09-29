Entre Ríos celebra a San Miguel Arcángel

Este lunes 29 de septiembre se conmemora a San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos. La parroquia San Miguel de Paraná será sede de la procesión, misa central y actividades comunitarias

Este lunes 29 de septiembre se conmemora a San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos, con una serie de actividades religiosas y culturales en la parroquia que lleva su nombre en Paraná. Desde las 16, la imagen histórica del santo recorrerá las calles de la ciudad en procesión, seguida de la misa central.

La jornada incluirá la presentación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, un concierto coral, feria de emprendedores y una peña popular, lo que dará un marco festivo a la tradicional conmemoración.

Participación comunitaria

El padre Ricardo Vera había destacado a Elonce la importancia del encuentro: “San Miguel es el patrono de toda la provincia, por eso todos deberíamos encontrarnos en la Eucaristía”, expresó. Se espera la presencia de fieles de distintas localidades entrerrianas para las las celebraciones.

En el marco del feriado provincial, no hay clases en los establecimientos educativos, los bancos permanecen cerrados y la administración pública no tiene actividad.

Historia del patrono de Entre Ríos

El culto a San Miguel en la provincia tiene raíces históricas. En 1822, por iniciativa del cura Antolín Gil y Obligado, se levantó en Paraná la primera capilla en su honor, la iglesia más antigua de la ciudad. Tres años más tarde, en 1825, la devoción popular llevó a una votación en la plaza céntrica de Paraná para definir a los patronos: San Miguel fue elegido patrono de Entre Ríos y la Virgen del Rosario como patrona de la ciudad.

Finalmente, en diciembre de 1851, el Papa Pío IX confirmó oficialmente a San Miguel Arcángel como patrono de la provincia. Desde entonces, cada 29 de septiembre se celebra su festividad, que combina tradición, fe y participación comunitaria.