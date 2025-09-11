Intervención programada en un caño maestro de agua en Rondeau y Circunvalación

Desde las primeras de este jueves, personal municipal ejecutará una obra planificada sobre el acueducto de impulsión de 750 milímetros, que transporta el suministro potabilizado desde la planta Echeverría, hasta el centro de distribución Ramírez, con el fin de mejorar sus prestaciones y seguridad en el tramo intervenido.

Las tareas forman parte de un plan de acciones complementarias que incluyen la construcción de un conducto pluvial paralelo a la cañería de agua, relleno y estabilización del terreno, para finalmente proceder a la repavimentación de la arteria.