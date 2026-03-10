La Cámara de Diputados de Entre Ríos realizará este miércoles su primera sesión ordinaria

La actividad se desarrollará en el recinto de la Cámara baja entrerriana y será presidida por el titular del cuerpo, Gustavo Hein, quien fue ratificado en el cargo para el nuevo período legislativo durante la sesión preparatoria realizada en febrero.

Se trata de la primera sesión ordinaria del año luego de la apertura del período legislativo que tuvo lugar el 18 de febrero en la Asamblea Legislativa, cuando el gobernador Rogelio Frigerio brindó su mensaje anual ante diputados y senadores, donde trazó los principales lineamientos de gestión para 2026.

Durante la sesión se prevé el ingreso y giro a comisiones de distintos proyectos de ley, así como la toma de estado parlamentario de iniciativas presentadas por legisladores y por el Poder Ejecutivo provincial.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados en el siguiente enlace: https://youtube.com/live/m57KOwmyfIU?feature=share