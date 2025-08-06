La Comisión de Salud Pública de Diputados trató proyectos vinculados con los derechos de los pacientes

Los diputados trataron proyectos de Gabriela Lena para adherir a la ley nacional sobre derechos del paciente y establecer una fecha conmemorativa.

Se reunió la comisión de Salud Pública, presidida por el diputado Silvio Gallay, para analizar dos proyectos vinculados al ámbito de la salud. Por un lado, la adhesión a la Ley Nacional Nº 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la Salud; y por el otro, declarar el día 17 de septiembre de cada año como “Día Provincial de la Seguridad del Paciente” en la provincia de Entre Ríos, en adhesión al “Día Mundial de la Seguridad del Paciente” establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Participaron como invitados Romina Sirota, directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud; Mauro Gonzalez, director de Hospitales, y Marina Alegre, integrante del Comité de Bioética. Se resolvió la firma de los dictámenes correspondientes luego de realizadas algunas adecuaciones acordadas entre los integrantes de la comisión.

La autora de los proyectos, Gabriela Lena, se refirió a los alcances de los mismos: “Son iniciativas que tienen estrecha vinculación, ya que por un lado planteamos la necesidad de tomar conciencia y aportar a los derechos de todos los pacientes en cuanto a la confidencialidad de los diagnósticos, el tratamiento humanizado y que el paciente sea tratado como persona y no como un número de expediente o legajo dentro de una institución de salud, tal como lo establece la ley nacional. Por otra parte, en esta comisión también analizamos la posibilidad de establecer una fecha en el calendario para reforzar todos estos aspectos que resultan tan importantes”.

“Nuestro propósito es avanzar en diferentes instancias que lleven a los pacientes a conocer cuáles son sus derechos y para esto también es clave la capacitación de los profesionales, tanto del ámbito público como privado, para que puedan brindar la información que sus pacientes requieren y merecen”, agregó la legisladora

En otro orden, durante el desarrollo de la reunión de comisión se abordó otro proyecto, cuyo autor es el diputado Bruno Sarubi, que propone instituir en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos el 7 de septiembre de cada año como “Día Provincial de concientización de la enfermedad de Distrofia Muscular de Duchenne y de Becker”.

El diputado Gallay informó que se resolvió avanzar hacia la firma de los dictámenes correspondientes, luego de realizadas algunas adecuaciones a los proyectos tratados, las cuales fueron acordadas entre los integrantes de la comisión.