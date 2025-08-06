Murió la mujer policía herida de bala frente a la División 911

En horas de la noche de este martes, se confirmó el fallecimiento de la policía de 35 años que, por causas que tratan de esclarecerse, resultó herida de un disparo de arma de fuego, frente a la sede del 911 en la capital entrerriana.

En horas de la noche de este martes, se confirmó el fallecimiento de la policía de 35 años que se disponía a un trámite cuando, por causas que tratan de esclarecerse, se disparó, en un hecho que está siendo investigado como presunta autodeterminación.

Según indicaron fuentes policiales, se trata de la cabo primero Eloísa Holotte, se habría efectuado un disparo en el interior de su vvehículo Ford Fiesta, frente a la sede de la División 911 en calles Francisco Ramírez y Gualeguaychú de la ciudad de Paraná, en las primeras horas de la noche de este lunes.

La mujer se desvaneció en el lugar y el impacto también destruyó una de las ventanillas del auto que estaba frente a la sede policial.

La misma fue trasladada de urgencia al hospital San Martín de la capital entrerriana en grave estado. Desde la Fuerza de Seguridad indicaron que la joven permanecía este martes a mediodía internada en Terapia Intensiva del nosocomio “en estado reservado”.

Finalmente, a raíz de las heridas, poco después de las 21.30, se confirmó su lamentable fallecimiento. Según indicaron fuentes policiales, el Ministerio Público Fiscal, ordenó la realización de la correspondiente autopsia.

Las primeras informaciones indican que la mujer habría ido a tratar una licencia por estrés laboral y, cuando se disponía a entregar el arma, se disparó. Podría estar atravesando un cuadro depresivo.

Qué se sabe sobre el hecho

Según informaron fuentes oficiales, la mujer, de grado Cabo Primero, “se presentó en la sede policial para entregar documentación médica. Mientras se encontraba en su vehículo particular, se escuchó un disparo de arma de fuego”, indica el comunicado emitido desde la Policía de Entre Ríos.

La bala la habría herido, aunque se desconoce si fue de manera accidental o intencional y “las circunstancias se encuentran bajo investigación”, señala el escrito.

Al escucharse la detonación, “el personal policial presente en la dependencia activó de inmediato los protocolos de emergencia. Una ambulancia acudió al lugar y trasladó a la funcionaria al hospital local, donde permanece internada recibiendo atención médica especializada”, relató el comunicado.

Investigación en curso y hermetismo institucional

Fuentes cercanas a la causa indicaron que el hecho está siendo investigado bajo total hermetismo por parte de la cúpula policial. El área de Criminalística y la División de Asuntos Internos trabajaron en el lugar para esclarecer las circunstancias que rodearon el disparo que hirió gravemente a la cabo primero.

“Las circunstancias exactas del hecho se encuentran bajo una exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido”, concluye el comunicado oficial de la fuerza. La Unidad Fiscal en turno tomó intervención en el caso para determinar responsabilidades y causas del hecho.