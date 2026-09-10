La inflación de agosto fue del 1,7% y acumuló un 33,5% interanual

La inflación de agosto se ubicó por debajo del 2,1% registrado en julio, según informó el INDEC. El Índice de Precios al Consumidor retomó así la tendencia descendente y acumuló una suba del 33,5% durante los últimos 12 meses.

La inflación de agosto fue del 1,7%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de julio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había alcanzado el 2,1%.

Con el resultado mensual, la variación de precios acumuló un incremento del 33,5% durante los últimos 12 meses. La cifra confirmó una moderación frente al registro del mes anterior.

El resultado se ubicó dentro de lo previsto y permitió que el indicador retomara el sendero descendente después de la aceleración observada durante julio.

Vivienda y educación encabezaron los aumentos

A nivel de las categorías, el IPC Núcleo aumentó un 1,8%, impulsado principalmente por las subas en alquileres de la vivienda y servicios culturales. Por su parte, los precios Regulados avanzaron un 2,2%, con incrementos en electricidad, gas, transporte público y cuotas de medicina prepaga.

Los productos Estacionales disminuyeron un 0,9%. La baja estuvo vinculada con los menores precios de los paquetes turísticos y las prendas de vestir, aunque fue parcialmente compensada por los aumentos en verduras, tubérculos, legumbres y frutas.

La división que registró el mayor incremento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 2,8%. En segundo lugar se ubicó Educación, con una suba del 2,5%.

En el otro extremo, las menores variaciones nacionales correspondieron a Recreación y cultura, que no registró cambios (0%), y Prendas de vestir y calzado, que descendió un 0,6%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia sobre la variación mensual en las distintas regiones. El comportamiento estuvo impulsado por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres; frutas; y pan y cereales.

El Gobierno destacó la desaceleración

La reducción del índice generó expectativas en el Gobierno nacional, que esperaba consolidar una tendencia a la baja durante la segunda parte del año.

El IPC de agosto mostró una diferencia de cuatro décimas frente al mes precedente. No obstante, el incremento interanual permaneció por encima del 30%, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el organismo estadístico.

El informe del INDEC volvió a colocar la evolución de los precios en el centro de la agenda económica, debido a su impacto sobre los ingresos, el consumo y el poder adquisitivo de los hogares.