La provincia incorporó seis ambulancias y dos motos para reforzar la atención de emergencias en el noreste provincial

El gobierno de Entre Ríos entregó un total de seis ambulancias cero kilómetros a Concordia, Federación y Estancia Grande, donadas por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. Además, se fortaleció al Servicio de Emergencias 107 de Concordia con dos motos.
El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, en Concordia entregó dos unidades de traslado sanitario de mediana complejidad modelos Citroën Jumpy y DFSK C35 y dos motos al Servicio de Emergencias 107. Además, destinó una ambulancia Citroën Jumpy al Hospital Delicia Concepción Masvernat, para renovar el parque automotor del establecimiento; y cedió en comodato una unidad DFSK C35 a la Municipalidad de Concordia para coordinar junto al 107, con el Servicio Integral Municipal de Emergencia Sanitaria (Simes).
El funcionario explicó que las unidades de traslado sanitario «reciben un uso intensivo y sostenido, muchas veces bajo condiciones exigentes, lo que con el tiempo genera un desgaste tanto mecánico y estructural como del equipamiento destinado a la atención durante el traslado. Por eso, con el apoyo de la CTM, impulsamos la incorporación de nuevas ambulancias, porque la renovación del parque automotor del Ministerio es una medida estratégica para asegurar que los equipos de salud cuenten con unidades adecuadas para responder de manera oportuna ante cada emergencia y derivación».
Además, destacó la incorporación de motocicletas a los servicios de emergencias: «Hoy el Servicio de Emergencias 107 de Concordia también recibió dos motos que van a ser utilizadas como unidades de respuesta rápida. Esto va a favorecer tanto el arribo temprano como una mejor calidad en la atención inicial en zonas donde quizás es más difícil acceder con una ambulancia».
Por su parte, el intendente Francisco Azcué, valoró: «Trabajamos en un mismo equipo, hay una coordinación excelente entre la Secretaría de Salud de la Municipalidad y el Ministerio de Salud de la provincia porque entendemos que la salud pública es una sola». Y añadió: «Si bien hay distintas competencias, cuestiones de las que se hace cargo la provincia, como los hospitales, donde el municipio hace lo propio con los centros de salud y la atención primaria, pero, en definitiva, son los concordienses quienes van a poder utilizar o verse beneficiados con la incorporación de estos vehículos, más allá de que vayan al 107, al hospital o al Simes.
En la actividad participaron el director del Hospital Masvernat, Guillermo Bossa; los diputados provinciales Carola Laner, Liliana Salinas y Marcelo López; el vocal de Cagesf, Martin Dri; autoridades provinciales y municipales.
Actividad en Federación
Posteriormente, Blanzaco recorrió el Hospital San José de Federación, donde entregó una ambulancia DFSK C35 destinada a la atención urbana, que reemplazará a otra unidad que el establecimiento venía empleando para este fin.
Además, el ministro recorrió junto a la directora, María Nilda Urquiza, la obra de ampliación y modernización de la cocina, entregada semanas atrás. El proyecto, que demandó una inversión superior a los 261 millones de pesos, fue llevado adelante con el apoyo de la Comisión Administradora para el Fondo de Salto Grande (Cafesg) y contempló la adquisición de equipamiento de alta calidad y una nueva distribución funcional del espacio. En la oportunidad estuvo presente también el presidente de Cafesg, Carlos Cecco.
Estancia Grande
Finalmente, las autoridades visitaron el Centro de Atención Primaria de la Salud María Auxiliadora, de Estancia Grande, en el departamento Concordia, donde entregaron una ambulancia de mediana complejidad modelo Citroën Jumpy.
De la visita participaron la directora del CAPS María Auxiliadora, Lorena Tribulatti y el intendente de Estancia Grande, Pablo Javier Goldin, así como el diputado provincial Marcelo López, junto a autoridades sanitarias provinciales y municipales.