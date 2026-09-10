La provincia incorporó seis ambulancias y dos motos para reforzar la atención de emergencias en el noreste provincial

El gobierno de Entre Ríos entregó un total de seis ambulancias cero kilómetros a Concordia, Federación y Estancia Grande, donadas por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. Además, se fortaleció al Servicio de Emergencias 107 de Concordia con dos motos.

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, en Concordia entregó dos unidades de traslado sanitario de mediana complejidad modelos Citroën Jumpy y DFSK C35 y dos motos al Servicio de Emergencias 107. Además, destinó una ambulancia Citroën Jumpy al Hospital Delicia Concepción Masvernat, para renovar el parque automotor del establecimiento; y cedió en comodato una unidad DFSK C35 a la Municipalidad de Concordia para coordinar junto al 107, con el Servicio Integral Municipal de Emergencia Sanitaria (Simes).

El funcionario explicó que las unidades de traslado sanitario «reciben un uso intensivo y sostenido, muchas veces bajo condiciones exigentes, lo que con el tiempo genera un desgaste tanto mecánico y estructural como del equipamiento destinado a la atención durante el traslado. Por eso, con el apoyo de la CTM, impulsamos la incorporación de nuevas ambulancias, porque la renovación del parque automotor del Ministerio es una medida estratégica para asegurar que los equipos de salud cuenten con unidades adecuadas para responder de manera oportuna ante cada emergencia y derivación».