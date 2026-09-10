Trabajos de bacheo en un tramo de avenida Jorge Newbery

Las tareas se concentran entre calles Antonio Salellas y Antonio Bonell. En total, la intervención prevé la colocación de 75 toneladas de material para optimizar la transitabilidad en un corredor clave de la ciudad.

La Municipalidad de Paraná continúa con el Plan Calle a Calle, destinado a la recuperación y el mantenimiento de la trama vial mediante operativos de bacheo. En ese marco, se interviene en la avenida Jorge Newbery, entre Antonio Salellas y Antonio Bonell.

En este sector se trabaja en 25 puntos específicos de la calzada, donde se realizan tareas para subsanar deformaciones y roturas. La intervención contempla la colocación de 75 toneladas de asfalto caliente: durante la primera jornada se aplicaron 30 toneladas y los trabajos continuarán este jueves.

La utilización de material en caliente permite mejorar la durabilidad de las reparaciones frente al tránsito pesado y habilitar rápidamente la calzada, contribuyendo a una circulación más segura y fluida en uno de los accesos más transitados de la capital provincial.